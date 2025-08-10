"Без визнання окупації": Єрмак пояснив позицію України та партнерів щодо припинення вогню

Позиція України та західних партнерів щодо умов припинення вогню полягає у тому, що воно потрібне, проте лінія фронту не може бути кордоном.

Related video

Також потрібно поважати суверенітет України, оскільки тривалий мир можливий лише за її участі у мирних перемовинах, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він пояснив, що мав кілька важливих зустрічей з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Великої Британії та віцепрезидент США Джей Ді Венсом.

Андрій Єрмак та Рустем Умєров під час зустрічі з західними партнерами Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

"Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню — потрібне. Лінія фронту — не кордон", — зазначив Єрмак.

За його словами, партнери підтримують Україну не лише словами.

"Допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться", — наголосив Єрмак.

Він також окремо подякував Джей Ді Венсу за "участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру".

Нагадаємо, 4 серпня Єрмак заявив, що світ цього може отримати шанс зупинити війну в Україні.

9 серпня Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.