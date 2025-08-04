Світ цього тижня може отримати шанс зупинити війну в Україні, — Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що найближчими днями міжнародна спільнота може скористатися унікальним шансом, аби змусити Росію припинити повномасштабну війну. Для цього, за його словами, необхідно значно посилити санкційний тиск на ключові елементи російської економіки та військово-промислового комплексу.

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У своїй авторській колонці для The Washington Post, опублікованій 4 серпня, Єрмак заявив: "Цього тижня світ може отримати можливість покласти край війні, яку президент Росії Володимир Путін веде проти України".

Він відзначив рішучу позицію колишнього президента США Дональда Трампа, який, за словами Єрмака, надіслав Путіну чіткий сигнал, скоротивши термін "переговорного вікна" з 50 до 10 днів.

"Київ вітає цю ясність. Ми вдячні Трампу за його безкомпромісну відданість миру через силу. Це мова, яку розуміє Путін", — зазначив Єрмак.

Очільник ОП підкреслив, що потрібні не лише гучні заяви, а й реальні дії. Він пропонує:

Повну економічну блокаду РФ, зокрема посилення боротьби з імпортом мікрочіпів і електроніки, які використовуються у виробництві ракет та дронів.

Санкції проти "Росатома" та "Роскосмосу", які Єрмак називає стратегічними елементами російської воєнної машини, а не цивільними структурами.

Відключення Газпромбанку від SWIFT, який досі обслуговує основні санкційні потоки, включаючи торгівлю енергоносіями.

Санкції проти портів РФ, тіньових флотів танкерів і криптоінфраструктури, які використовуються для обходу санкцій.

"Обидва агентства – "Росатом" і "Роскосмос" повинні бути під повними санкціями і позбавлені доступу до співпраці з науковими та академічними інституціями Заходу", – заявив Єрмак.

Також він підтримав рішення Трампа про підвищення мит для Індії у відповідь на закупівлю російської нафти вище встановленої цінової стелі.

"Це правильний перший крок, але потрібен ширший тиск", — додав Єрмак.

Він нагадав, що Міжнародна санкційна група, співголовою якої він є, вже підготувала низку цілеспрямованих заходів, які можуть ефективно обмежити російські фінансові та логістичні можливості.

"Ультиматум, який Путіну висунув Трамп, спливає вже цього тижня. Успіх або провал наступних кроків вплине на тисячі життів. Інструменти зупинити Росію є. Потрібна лише політична воля застосувати їх рішуче та без зволікань", — підсумував Андрій Єрмак.

Як писав Фокус, напочатку серпня Єрмак потролив Медведєва.

Замороженого конфлікту не буде: Єрмак озвучив позиції США й України.