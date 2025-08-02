"Танцюй, танцюй": Єрмак потролив Медведєва, але потім видалив свій пост (скриншот)

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, на якому заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв танцює, проте згодом видалив свій пост.

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Відео Єрмак підписав "Танцюй, танцюй Медведєв", свідчить скриншот, який зробив УНІАН.

Єрмак виклав відео з танцями Медведєва, але потім видалив свій пост Фото: скриншот

Перед цим відео Андрій Єрмак зробив інший допис, в якому відреагував на наказ президента США Дональда Трампа вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва.

"Мир через силу. А Медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", — написав Єрмак.

Пост Єрмака Фото: Скриншот

Водночас на момент публікації матеріалу пост Єрмака з танцями Медведєва з незрозумілих причин був видалений з телеграм-каналу керівника ОП.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва.

У цей же день Трамп заявив, що США "повністю готові" до ядерного протистояння з РФ.