"Танцуй, танцуй": Ермак потроллил Медведева, но потом удалил свой пост (скриншот)

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал видео, на котором заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев танцует, однако впоследствии удалил свой пост.

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Видео Ермак подписал "Танцуй, танцуй Медведев", свидетельствует скриншот, который сделал УНИАН.

Ермак выложил видео с танцами Медведева, но потом удалил свой пост Фото: скриншот

Перед этим видео Андрей Ермак сделал другой пост, в котором отреагировал на приказ президента США Дональда Трампа вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева.

"Мир через силу. А Медведев похоже не верил, что "водка" до добра не доведет", — написал Ермак.

Пост Ермака Фото: Скриншот

В то же время на момент публикации материала пост Ермака с танцами Медведева по непонятным причинам был удален из телеграм-канала руководителя ОП.

Напомним, 1 августа Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева.

В этот же день Трамп заявил, что США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с РФ.