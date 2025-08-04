Мир на этой неделе может получить шанс остановить войну в Украине, — Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в ближайшие дни международное сообщество может воспользоваться уникальным шансом, чтобы заставить Россию прекратить полномасштабную войну. Для этого, по его словам, необходимо значительно усилить санкционное давление на ключевые элементы российской экономики и военно-промышленного комплекса.

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В своей авторской колонке для The Washington Post, опубликованной 4 августа, Ермак заявил: "На этой неделе мир может получить возможность положить конец войне, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины".

Он отметил решительную позицию бывшего президента США Дональда Трампа, который, по словам Ермака, послал Путину четкий сигнал, сократив срок "переговорного окна" с 50 до 10 дней.

"Киев приветствует эту ясность. Мы благодарны Трампу за его бескомпромиссную преданность миру через силу. Это язык, который понимает Путин", — отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что нужны не только громкие заявления, но и реальные действия. Он предлагает:

Полную экономическую блокаду РФ, в частности усиление борьбы с импортом микрочипов и электроники, которые используются в производстве ракет и дронов.

Санкции против "Росатома" и "Роскосмоса", которые Ермак называет стратегическими элементами российской военной машины, а не гражданскими структурами.

Отключение Газпромбанка от SWIFT, который до сих пор обслуживает основные санкционные потоки, включая торговлю энергоносителями.

Санкции против портов РФ, теневых флотов танкеров и криптоинфраструктуры, которые используются для обхода санкций.

"Оба агентства — "Росатом" и "Роскосмос" должны быть под полными санкциями и лишены доступа к сотрудничеству с научными и академическими институциями Запада", — заявил Ермак.

Также он поддержал решение Трампа о повышении пошлин для Индии в ответ на закупку российской нефти выше установленного ценового потолка.

"Это правильный первый шаг, но нужно более широкое давление", — добавил Ермак.

Он напомнил, что Международная санкционная группа, сопредседателем которой он является, уже подготовила ряд целенаправленных мер, которые могут эффективно ограничить российские финансовые и логистические возможности.

"Ультиматум, который Путину выдвинул Трамп, истекает уже на этой неделе. Успех или провал следующих шагов повлияет на тысячи жизней. Инструменты остановить Россию есть. Нужна лишь политическая воля применить их решительно и без проволочек", — подытожил Андрей Ермак.

Как писал Фокус, в начале августа Ермак потроллил Медведева.

Замороженного конфликта не будет: Ермак озвучил позиции США и Украины.