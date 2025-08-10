Поддержите нас UA
"Без признания оккупации": Ермак объяснил позицию Украины и партнеров по прекращению огня

Ермак заявил, что прекращение огня должно состояться без признания оккупации
Андрей Ермак и Рустем Умеров на встрече с западными партнерами | Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Позиция Украины и западных партнеров относительно условий прекращения огня заключается в том, что оно нужно, однако линия фронта не может быть границей.

Также нужно уважать суверенитет Украины, поскольку длительный мир возможен только при ее участии в мирных переговорах, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он пояснил, что имел несколько важных встреч с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня — необходимо. Линия фронта — не граница", — отметил Ермак.

По его словам, партнеры поддерживают Украину не только словами.

"Помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится", — подчеркнул Ермак.

Он также отдельно поблагодарил Джей Ди Венса за "участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира".

Напомним, 4 августа Ермак заявил, что мир этого может получить шанс остановить войну в Украине.

9 августа Дональд Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.