Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство украинцев — 88% — хотят мира с Россией, об этом свидетельствуют опросы.

Этот тезис чиновник объявил во время брифинга на тему разгула преступности в Вашингтоне.

В то же время по недавнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 76% украинцев отвергают "мирный план" России с капитуляционными условиями, тогда как только 17% готовы его принять. Стоит отметить, что опрос проводили с 23 июля по 4 августа 2025 года среди более тысячи респондентов на подконтрольной Украине территории.

Больше всего поддержки получил условный план, отражающий позицию Европы и Украины — его одобряют 54% опрошенных. План США, который среди прочего предусматривает признание Крыма частью РФ, готовы принять 39%, но большинство — 49% — против.

Более того, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что общественное мнение относительно "мирного плана" России остается жестким, и абсолютное большинство не соглашаются на условия, которые фактически означают капитуляцию.

