"Еду в Россию к Путину": Трамп заявил о планах на 15 августа (видео)

Президент США Дональд Трамп решил посетить Россию 15 августа. Очевидно, там он переговорит с президентом РФ Владимиром Путиным.

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп отправится в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил на брифинге 11 августа.

"Я собираюсь увидеться с Путиным. Поеду в Россию. Я не буду говорить, что это отвратительно или некрасиво. Москва — одна из красивейших столиц в мире", — заявил он.

Из фрагмента брифинга пока неясно, была ли это оговорка со стороны американского лидера. Отметим, что 15 августа изначально планировалась встреча Трампа и Путина в американском штате Аляска.