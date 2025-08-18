Битва рукопожатий: Трамп не смог показать свой доминирующий стиль с Зеленским (видео)

Рукопожатия 47-го президента США уже стали мемом. Трамп всегда пытается доминировать, пожимая руку собеседника и притягивать его к себе, похлопывая по руке, или по спине. Но, как видно, на видео из Белого дома, с Зеленским президенту США пришлось здороваться на равных.

Президент Украины стал единственным из мировых лидеров, кого президент США Дональд Трамп вышел поприветствовать лично. Они обменялись рукопожатием, причем на видео видно, что Трамп пытался провернуть свой любимый фокус с притягиванием собеседника, сообщает Фокус.

Рукопожатие Трампа уже стало мемом

Вместо этого Трамп и Зеленский пожали один другому руки, а потом помахали журналистам, которые собрались на лужайке у Белого дома.

Зеленский и Трамп позировали для фото у Белого дома Фото: Getty Images

Трампа спросили: "Каково ваше послание украинскому народу?"

"Мы их любим", — коротко сказал Трамп, позируя для фотографий с Зеленским, прежде чем они вошли внутрь.

Рукопожатия Дональда Трампа – что известно

Когда Дональд Трамп пожимает руку, он часто похлопывает собеседника по ладони. Такое похлопывание по руке выглядит как ласковый жест одобрения, но на самом деле его цель — напомнить собеседнику, кто здесь главный. Психологи называют это "напоминанием о статусе".

Рукопожатие Трампа и Зеленского

Трамп также напоминает людям о своем превосходстве, похлопывая их по руке или спине во время или после рукопожатия. Если собеседник осмеливается похлопать его в ответ, он переигрывает их, совершая еще одно, завершающее похлопывание.

Но самая странная особенность рукопожатия Трампа — это его привычка отталкивать людей или, что еще чаще, притягивать их к себе во время рукопожатия. В новостных сюжетах полно примеров того, как Трамп пожимает людям руки, а затем тянет их к себе. Он делал это со своими коллегами, высокопоставленными лицами и приятелями по гольфу.

Существует несколько возможных объяснений такого поведения Дональда Трампа. Одно из них заключается в том, что Трамп испытывает непреодолимое желание располагать к себе людей, склонять их на свою сторону, и это выражается в его привычке притягивать людей к себе. В поддержку этого объяснения стоит отметить, что бывают случаи, когда, притянув кого-то к себе, Трамп переходит к более интимному рукопожатию, что, конечно же, требует еще большей близости.

Другое объяснение "дерганья" заключается в том, что оно позволяет Трампу навязать ситуацию, застав собеседника врасплох и сделав то, чего тот не ожидал. Мало кто при рукопожатии ожидает, что его с силой рванут на себя.

Но истинный ключ к разгадке кроется в естественной, глубинной логике приветствий. Физические приветствия мотивированы двумя принципами: потребностью выразить властные отношения и потребностью выразить солидарность. В рукопожатии тот факт, что оба человека совершают одинаковые действия, делает их равными друг другу — симметрия их действий усиливает симметрию в их отношениях. Поэтому, желая проявить властность, Трамп изобрел свое собственное рукопожатие, представляющее действительно резкое отклонение от общепринятых норм и ожиданий. И оно не позволяет человеку, которого дергают за руку, ответить тем же и сделать то же самое с тем, кто дергает.

