Битва рукостискань: Трамп не зміг показати свій домінуючий стиль із Зеленським (відео)

Рукостискання 47-го президента США вже стали мемом. Трамп завжди намагається домінувати, потискаючи руку співрозмовника і притягувати його до себе, поплескуючи по руці, або по спині. Але, як видно на відео з Білого дому, із Зеленським президенту США довелося вітатися на рівних.

Президент України став єдиним зі світових лідерів, кого президент США Дональд Трамп вийшов привітати особисто. Вони обмінялися рукостисканням, причому на відео видно, що Трамп намагався провернути свій улюблений фокус із притяганням співрозмовника, повідомляє Фокус.

Рукостискання Трампа вже стало мемом

Замість цього Трамп і Зеленський потиснули один одному руки, а потім помахали журналістам, які зібралися на галявині біля Білого дому.

Зеленський і Трамп позували для фото біля Білого дому Фото: Getty Images

Трампа запитали: "Яке ваше послання українському народу?"

"Ми їх любимо", — коротко сказав Трамп, позуючи для фотографій із Зеленським, перш ніж вони увійшли всередину.

Рукостискання Дональда Трампа — що відомо

Коли Дональд Трамп тисне руку, він часто поплескує співрозмовника по долоні. Таке поплескування по руці виглядає як ласкавий жест схвалення, але насправді його мета — нагадати співрозмовнику, хто тут головний. Психологи називають це "нагадуванням про статус".

Рукостискання Трампа і Зеленського

Трамп також нагадує людям про свою перевагу, поплескуючи їх по руці або спині під час або після рукостискання. Якщо співрозмовник наважується поплескати його у відповідь, він переграє їх, здійснюючи ще одне, завершальне поплескування.

Але найдивніша особливість рукостискання Трампа — це його звичка відштовхувати людей або, що ще частіше, притягувати їх до себе під час рукостискання. У новинних сюжетах повно прикладів того, як Трамп тисне людям руки, а потім тягне їх до себе. Він робив це зі своїми колегами, високопоставленими особами і приятелями по гольфу.

Існує кілька можливих пояснень такої поведінки Дональда Трампа. Одне з них полягає в тому, що Трамп відчуває непереборне бажання викликати прихильність до себе людей, схиляти їх на свій бік, і це виражається в його звичці притягувати людей до себе. На підтримку цього пояснення варто зазначити, що трапляються випадки, коли, притягнувши когось до себе, Трамп переходить до інтимнішого рукостискання, що, звісно ж, вимагає ще більшої близькості.

Інше пояснення "смикання" полягає в тому, що воно дає змогу Трампу нав'язати ситуацію, заставши співрозмовника зненацька і зробивши те, чого той не очікував. Мало хто під час рукостискання очікує, що його з силою рвонуть на себе.

Але істинний ключ до розгадки криється в природній, глибинній логіці вітань. Фізичні вітання мотивовані двома принципами: потребою висловити владні стосунки і потребою висловити солідарність. У рукостисканні той факт, що обидві людини чинять однакові дії, робить їх рівними одна одній — симетрія їхніх дій посилює симетрію в їхніх стосунках. Тому, бажаючи проявити владність, Трамп винайшов своє власне рукостискання, яке є справді різким відхиленням від загальноприйнятих норм і очікувань. І воно не дозволяє людині, яку смикають за руку, відповісти тим самим і зробити те саме з тим, хто смикає.

