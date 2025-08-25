"Для танго нужны двое": Трамп объяснил, почему Путин избегает встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины зависит от их воли. Он подчеркнул, что лидеры должны сами определить формат диалога.

Как сообщает ABC News, президент США Дональд Трамп прокомментировал перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, решение о переговорах должны принимать непосредственно президенты России и Украины.

Журналистка ABC Рэйчел Скотт спросила Трампа о его телефонном разговоре с Путиным, который состоялся на прошлой неделе. Тогда, по данным Белого дома, российский лидер якобы пообещал встретиться с Зеленским в ближайшие недели.

"Это их дело. Для танго нужны двое, я всегда говорю. Они должны встретиться, прежде чем я буду участвовать в переговорах, и, возможно, заключат сделку. Думаю, это уместно", — сказал Трамп.

Он также прокомментировал визит Путина в США в этом месяце, когда российский президент прибыл на встречу в Аляску. Трамп назвал эту поездку "уступкой" и признал, что она не была простой для Кремля.

"Я ценю тот факт, что он приехал. У меня всегда были с ним очень хорошие отношения", — отметил глава Белого дома.

В то же время Трамп признал, что не может предсказать развитие событий.

"Я не знаю, встретятся ли они. Возможно, да, возможно, нет. Они хотели бы, чтобы я присутствовал. Но я сказал: вы должны решить это между собой", — добавил он.

Во время разговора с журналистами в Белом доме Дональд Трамп также отметил: "Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится. Зеленский тоже не любит Путина".

Когда журналисты спросили, готовы ли США ввести дополнительные меры против России в случае отказа Путина от встречи, Трамп ответил, что ситуация станет понятной в течение "следующей недели или двух".

