"Для танго потрібні двоє": Трамп пояснив, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч президентів Росії та України залежить від їхньої волі. Він наголосив, що лідери мають самі визначити формат діалогу.

Як повідомляє ABC News, президент США Дональд Трамп прокоментував перспективи зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За його словами, рішення про переговори мають ухвалювати безпосередньо президенти Росії та України.

Журналістка ABC Рейчел Скотт запитала Трампа про його телефонну розмову з Путіним, яка відбулася минулого тижня. Тоді, за даними Білого дому, російський лідер начебто пообіцяв зустрітися із Зеленським у найближчі тижні.

"Це їхня справа. Для танго потрібні двоє, я завжди кажу. Вони повинні зустрітися, перш ніж я братиму участь у переговорах, і, можливо, укладуть угоду. Думаю, це доречно", — сказав Трамп.

Він також прокоментував візит Путіна до США цього місяця, коли російський президент прибув на зустріч до Аляски. Трамп назвав цю поїздку "поступкою" та визнав, що вона не була простою для Кремля.

"Я ціную той факт, що він приїхав. У мене завжди були з ним дуже добрі стосунки", — зазначив глава Білого дому.

Водночас Трамп визнав, що не може передбачити розвиток подій.

"Я не знаю, чи зустрінуться вони. Можливо, так, можливо, ні. Вони хотіли б, щоб я був присутній. Але я сказав: ви маєте вирішити це між собою", — додав він.

Під час розмови з журналістами у Білому домі Дональд Трамп також зазначив: "Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Зеленський теж не любить Путіна".

Коли журналісти запитали, чи готові США запровадити додаткові заходи проти Росії у разі відмови Путіна від зустрічі, Трамп відповів, що ситуація стане зрозумілою протягом "наступного тижня чи двох".

