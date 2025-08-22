Президент Владимир Зеленский заявил, что его потенциальная встреча с Путиным по завершению войны должна была бы пройти в "нейтральной Европе". Какая локационная площадка и почему является наиболее приемлемой для Украины, выяснял Фокус.

Президент Украины считает, что его потенциальная встреча с российским правителем Путиным по мирному урегулированию должна была бы пройти в "нейтральной Европе". "Справедливо, чтобы встреча была в нейтральной Европе, потому что война в Украине и на европейском континенте", — аргументировал Владимир Зеленский, добавив, что украинская сторона согласна на Швейцарию, Австрию как место проведения переговоров, а также не против Турции, поскольку это "страна НАТО и часть Европы".

Что касается Будапешта как возможной площадки для встречи, то, по словам Зеленского, "это непросто" из-за позиции венгерской власти, которая выступает против поддержки Украины. "Встречи в Москве не может быть", — отдельно подчеркнул глава государства. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Вашингтон должным образом отреагирует в случае отказа российской стороны от встречи лидеров. "Если "русские" не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это", — подчеркнул он.

Действительно ли Трамп самоустранился от мирного процесса

Между тем источники The Guardian утверждают, что Дональд Трамп пока намерен отстраниться от переговоров по мирному урегулированию, ожидая результатов встречи Зеленского с Путиным. По словам собеседников издания, президент США сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры Украины и РФ встретятся между собой, "хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях". Высокопоставленный представитель администрации президента США охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" Трампа.

В то же время Владимир Зеленский уже выразил сомнение относительно готовности россиян к встрече на президентском уровне. "Сейчас сигналы из России, если честно, просто неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят закончить эту войну, они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте, еще и запускают ракеты по американскому предприятию. Как и по многим другим гражданским мишеням", — акцентировал глава государства.

"Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает", — подытожил президент.

Почему "мирные" саммиты в Венгрии несут ряд рисков для Украины

Встреча Владимира Зеленского с Путиным должна состояться в странах, которые непричастны к российско-украинской войне и желательно не являются открытыми союзниками Киева и Москвы, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

"Самый лучший вариант, если страна является посредником в переговорном процессе и именно она предлагает свою площадку. Ну, вот, например, как сейчас Турция. Зато абсолютно неприемлемой является территория страны-агрессора. Сейчас разные мнения звучат относительно того, что Путин предложил Москву, но по моему мнению, это был просто троллинг. Так или иначе, но это позиция доминирования и для нас это даже с этой точки зрения абсолютно неприемлемо. Неприемлемым абсолютно также является Минск, как территория государства — союзника РФ", — подчеркивает эксперт.

Также неприемлемым политолог считает и Будапешт, несмотря на то, что американцы вроде бы были не против такого варианта: "Нам сегодня совместно с европейцами важно показать, в чем именно неприемлемость Будапешта. Стоит понимать, что когда есть принимающая сторона, она даже в мелочах может способствовать негативному результату, а то, что у Орбана откровенно антиукраинские взгляды известно всем и каждому. И именно с этой точки зрения нельзя соглашаться на Будапешт".

На Ватикан, скорее всего, прогнозирует Владимир Фесенко, не согласятся россияне. "Рассматриваются также Швейцария и Австрия. Думаю, может также появиться на горизонте одна из арабских стран, которая имеет нормальные отношения и с нами, и с российской стороной. Вот это более приемлемые для нас варианты, а в отношении Орбана, еще раз подчеркиваю, есть существенные риски. Кстати, особенно острыми, на мой взгляд, эти риски будут в случае трехстороннего саммита Зеленский-Трамп-Путин. Орбан может негативно влиять на Трампа и настраивать его против Украины. Так или иначе, хозяин принимающей страны встречается с гостями, общается с ними и во время таких встреч Орбан может крайне негативно настраивать Трампа. А Трамп в таких случаях очень уязвим. Мы видели это и на Аляске, и на недавнем саммите в Вашингтоне. Поэтому в контексте места встречи этот момент является очень и очень важным", — акцентирует политолог. При этом эксперт считает, что и у россиян есть замечания по Венгрии, поскольку формально это страна-член НАТО и государство, подписавшее Римский статут, тогда как в отношении Путина есть ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС).

На первое место в смысле приемлемости для Украины с локационной точки зрения, эксперт выносит Швейцарию, Австрию и Турцию. "Турки, на мой взгляд, сейчас являются наиболее оптимальным вариантом, потому что мы уже имеем бэкграунд и в определенной степени доверяем Турции. Кроме того, у них есть большой опыт посредничества в организации встреч такого уровня", — резюмирует Владимир Фесенко.

Каковы "экзотические" варианты встречи лидеров Украины и РФ

В то же время политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "Россия сейчас всячески протягивает сценарий, который предусматривает Москву в качестве встречи Зеленского, Трампа и Путина. Если мы вспомним советско-финскую войну, то в 40-х годах было подписано в конце концов так называемое Московское мирное соглашение. И здесь россияне или стремятся "повторить", или же добиваются того, чтобы Зеленский лишний раз отказался, чтобы был повод упрекнуть его за нежелание делать мирные шаги навстречу".

По убеждению эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "очень и очень" хотел бы, чтобы именно в его стране состоялась сначала встреча Зеленского с Путиным, а затем саммит на президентском уровне в формате Украина-США-РФ.

"Впрочем, информационная погода сейчас такова, что у меня есть сомнения, сможет ли Турция здесь сыграть решающую локационную роль. На сегодня актуализируется тема так называемых нейтральных стран — Австрии и Швейцарии. Для нас это абсолютно приемлемые варианты. Кстати, напомню, что именно в Швейцарии летом прошлого года прошел международный саммит по "Формуле мира" Зеленского. Австрия тоже, как член Европейского Союза (ЕС) демонстрирует де-факто проукраинскую позицию, не блокируя санкционные пакеты в отношении РФ и т.д.", — отмечает политолог.

Между тем, по мнению Алексея Якубина, со временем могут появиться и "достаточно экзотические варианты". В этом контексте эксперт не исключает локационное участие какой-то из стран Персидского залива, в частности Катара, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Чрезвычайно мощным шагом, отмечает эксперт, была бы организация "мирной" встречи на высшем уровне в Пекине, который имеет инструменты влияния на Россию, но пока их не использует, заняв вместо этого выжидательную позицию. Впрочем и кроме КНР, вся палитра стран, которые могут выступить в качестве локации для встречи Зеленского и Путина, за исключением Москвы и Будапешта, по тем или иным причинам вполне приемлема и выгодна для Украины. Маловероятной и со всех сторон невыгодной для Киева политолог считает Минск, несмотря на ощутимое "потепление" в отношениях Трампа с Лукашенко.