Президент Володимир Зеленський заявив, що його потенційна зустріч із Путіним щодо завершення війни мала б пройти у «нейтральній Європі». Який локаційний майданчик і чому є найбільш прийнятним для України, з’ясовував Фокус.

Related video

Президент України вважає, що його потенційна зустріч із російським правителем Путіним щодо мирного врегулювання мала б пройти у «нейтральній Європі». «Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі, бо війна в Україні і на європейському континенті», — аргументував Володимир Зеленський, додавши, що українська сторона згодна на Швейцарію, Австрію як місце проведення переговорів, а також не проти Туреччини, позаяк це «країна НАТО і частина Європи».

Відносно ж Будапешта як можливого майданчика для зустрічі, то, за словами Зеленського, «це непросто» через позицію угорської влади, яка виступає проти підтримки України. «Зустрічі в Москві не може бути», — окремо наголосив голова держави. Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Вашингтон належно відреагує у разі відмови російської сторони від зустрічі лідерів. «Якщо «рускіє» не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це», — наголосив він.

Чи дійсно Трамп самоусунувся від мирного процесу

Між тим джерела The Guardian стверджують, що Дональд Трамп наразі має намір відсторонитися від перемовин щодо мирного врегулювання, чекаючи на результати зустрічі Зеленського з Путіним. За словами співрозмовників видання, президент США повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери України та РФ зустрінуться між собою, «хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях». Високопоставлений представник адміністрації президента США охарактеризував ситуацію як «вичікувальну позицію» Трампа.

Водночас Володимир Зеленський вже висловив сумнів щодо готовності росіян до зустрічі на президентському рівні. «Зараз сигнали з Росії, якщо чесно, просто непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчити цю війну, вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті, ще й запускають ракети по американському підприємству. Як і по багатьох інших цивільних мішенях», — акцентував голова держави.

«Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє», — підсумував президент.

Чому «мирні» саміти в Угорщині несуть низку ризиків для України

Зустріч Володимира Зеленського з Путіним має відбутися в країнах, які непричетні до російсько-української війни і бажано не є відкритими союзниками Києва та Москви, наголошує у розмові з Фокусом політолог Володимир Фесенко.

«Найкращий варіант, якщо країна є посередником в переговорному процесі і саме вона пропонує свій майданчик. Ну, ось, приміром, як зараз Туреччина. Натомість абсолютно неприйнятною є територія країни-агресора. Наразі різні думки лунають щодо того, що Путін запропонував Москву, але на мою думку, це був просто тролінг. Хай там як, але це позиція домінування і для нас це навіть з цієї точки зору абсолютно неприйнятно. Неприйнятним абсолютно також є Мінськ, як територія держави — союзниці РФ», — підкреслює експерт.

Також неприйнятним політолог вважає і Будапешт, попри те, що американці начебто були не проти такого варіанту: «Нам сьогодні спільно з європейцями важливо показати, в чому саме неприйнятність Будапешту. Варто розуміти, що коли є приймаюча сторона, вона навіть у дрібницях може сприяти негативному результату, а те, що у Орбана відверто антиукраїнські погляди відомо всім і кожному. І саме з цієї точки зору не можна погоджуватися на Будапешт».

На Ватикан, радше за все, прогнозує Володимир Фесенко, не погодяться росіяни. «Розглядаються також Швейцарія та Австрія. Думаю, може також з’явитися на горизонті одна з арабських країн, яка має нормальні відносини і з нами, і з російською стороною. Ось це більш прийнятні для нас варіанти, а щодо Орбана, ще раз підкреслюю, є суттєві ризики. До речі, особливо гострими, на мій погляд, ці ризики будуть у випадку трьохстороннього саміту Зеленський-Трамп-Путін. Орбан може негативно впливати на Трампа і налаштовувати його проти України. Так чи інакше, господар приймаючої країни зустрічається з гостями, спілкується з ними і під час таких зустрічей Орбан може вкрай негативно налаштовувати Трампа. А Трамп у таких випадках дуже вразливий. Ми бачили це і на Алясці, і на нещодавньому саміті у Вашингтоні. Тому в контексті місця зустрічі цей момент є дуже і дуже важливим», — акцентує політолог. При цьому експерт вважає, що і у росіян є зауваження по Угорщині, оскільки формально це країна-член НАТО і держава, яка підписала Римський статут, тоді як щодо Путіна є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС).

На перше місце в сенсі прийнятності для України з локаційної точки зору, експерт виносить Швейцарію, Австрію і Туреччину. «Турки, як на мене, наразі є найбільш оптимальним варіантом, бо ми вже маємо бекграунд і певною мірою довіряємо Туреччині. Крім того, в них є великий досвід посередництва в організації зустрічей такого рівня», — резюмує Володимир Фесенко.

Якими є «екзотичні» варіанти зустрічі лідерів України та РФ

Водночас політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом акцентує: «Росія наразі усіляко протягує сценарій, який передбачає Москву у якості зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Якщо ми пригадаємо радянсько-фінську війну, то в 40-х роках було підписано зрештою так звану Московську мирну угоду. І тут росіяни або прагнуть «повторить», або ж добиваються того, щоб Зеленський зайвий раз відмовився, аби був привід дорікнути його за небажання робити мирні кроки назустріч».

На переконання експерта, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган «дуже і дуже» хотів би, щоб саме в його країні відбулася спочатку зустріч Зеленського з Путіним, а згодом саміт на президентському рівні у форматі Україна-США-РФ.

«Втім інформаційна погода наразі така, що в мене є сумніви, чи зможе Туреччина тут відіграти вирішальну локаційну роль. На сьогодні актуалізується тема так званих нейтральних країн — Австрії та Швейцарії. Для нас це абсолютно прийнятні варіанти. До речі, нагадаю, що саме у Швейцарії влітку минулого року пройшов міжнародний саміт щодо «Формули миру» Зеленського. Австрія теж, як член Європейського Союзу (ЄС) демонструє де-факто проукраїнську позицію, не блокуючи санкційні пакети відносно РФ, тощо», — зауважує політолог.

Між тим, на думку Олексія Якубіна, згодом можуть з’явитися і «досить екзотичні варіанти». У цьому контексті експерт не виключає локаційну участь якоїсь з країн Перської затоки, зокрема Катару, Саудівської Аравії або Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Надзвичайно потужним кроком, зазначає експерт, була б організація «мирної» зустрічі на найвищому рівні у Пекіні, який має інструменти впливу на Росію, але наразі їх не використовує, обійнявши натомість вичікувальну позицію. Втім і окрім КНР, уся палітра країн, які можуть виступити у якості локації для зустрічі Зеленського та Путіна, за винятком Москви та Будапешту, з тих чи інших причин цілком прийнятна та вигідна для України. Малоймовірною і з усіх боків невигідною для Києва політолог вважає Мінськ, попри відчутне «потепління» у стосунках Трампа з Лукашенком.