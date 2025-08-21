Ракетний удар по Flex у Мукачеві: чи відреагують США на атаку по своєму підприємству

Росія 21 серпня 2025 року атакувала завод Flex у Мукачеві крилатими ракетами «Калібр», завдавши удару по цивільному підприємству з американськими інвестиціями. Постраждали 15 людей, спалахнула масштабна пожежа. Фокус розповідає, чи стане цей напад поштовхом для реакції США, і як Україні захистити стратегічні об’єкти від російських атак.

21 серпня 2025 року російські війська атакували завод американської компанії Flex у Мукачеві, що на Закарпатті, використавши крилаті ракети «Калібр». Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 15 людей, виникла масштабна пожежа площею 7 тисяч кв. м.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram наголосив, що напад на цивільне підприємство демонструє їхню тактику терору.

«Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово», — сказав президент.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав, що це не перший напад на американський бізнес, нагадавши про обстріл офісу Boeing у Києві.

Пожежу локалізували 96 рятувальників за допомогою 20 одиниць техніки. Закарпатська прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

Що відомо про завод Flex в Мукачеві

За словами голови Всеукраїнського об’єднання роботодавців легкої промисловості Олександра Соколовського, завод Flex у Мукачеві — один із ключових економічних об’єктів Закарпатської області, що працює з 2012 року у співпраці з американською компанією Flex Ltd. Остання є другою за величиною у світі серед компаній із контрактного виробництва електроніки та дизайну. Вона спеціалізується на виготовленні побутової техніки, телекомунікаційних товарів, комплектуючих для медичної галузі та іншої електроніки. З 2018 року на заводі діє цех із лиття пластмаси, а незабаром планувалося розширення виробництва. На підприємстві працевлаштовано понад 3 500 осіб, що робить його одним із найбільших роботодавців регіону. Загалом компанія Flex має понад 200 000 співробітників у 30 країнах і співпрацює з провідними світовими брендами, такими як Nike, Google, Microsoft, Lenovo, Bose та Teradata. Крім того, Flex активно підтримує стартап-спільноту, зокрема в IT-сфері.

Олександр Соколовський висловив сподівання, що цей інцидент приверне увагу міжнародної спільноти, зокрема США:

«Сподіваюсь, що Трамп, як проснеться, буде вже в курсі такого ранкового привітання від свого аляскінського дружбана…» — підкреслив на своїй сторінці Facebook Соколовський.

Атака РФ на завод Flex в Мукачеві: чи буде реакція США

За словами військового експерта Романа Світана, американське керівництво відреагує на атаку лише за умови офіційного звернення власників заводу Flex, американської компанії Flex Ltd. Він пояснює, що в США існує чіткий алгоритм реагування на інциденти, пов’язані з американськими підприємствами, які є платниками податків. Навіть якщо завод розташований в Україні, він сплачує податки в США, що дає підстави для звернення до американської влади.

У разі звернення власників Flex можливі два сценарії. Перший — це судовий позов проти Росії для відшкодування збитків.

«Максимум, що може бути, — це виставлення рахунку за завдану шкоду, який потім розглядатимуть у судовому порядку. Другий сценарій передбачає реакцію на геополітичному рівні, наприклад, виклик російського посла для висловлення протесту», — пояснює Фокусу Світан.

Однак експерт сумнівається в масштабних діях, таких як нові санкції, адже американська сторона, ймовірно, обмежиться формальними кроками.

Атака РФ на завод Flex в Мукачеві: як захищати підприємства від атак Росії

Світан наголошує, що єдиний ефективний спосіб захистити такі підприємства, подібні Flex, — це посилення системи протиповітряної оборони. Експерт пропонує два підходи. Перший – співпраця з Міністерством оборони України та Повітряними силами для інтеграції підприємства в загальнонаціональну систему ППО. Другий — закупівля власниками заводу власних систем ППО, якщо вони мають фінансові можливості.

«Якщо господарі підприємства можуть розкошелитися на ППО, вони повинні це зробити», — зазначає експерт.

Проте такі системи мають працювати в єдиній мережі управління ППО країни, щоб уникнути хаосу в координації.

Експерт підкреслює, що захист цивільних об’єктів – це спільна відповідальність держави та бізнесу. З одного боку, підприємства, які сплачують податки в Україні, мають право розраховувати на захист від держави. З іншого — в умовах війни держава може не мати достатньо ресурсів, тому бізнесу варто інвестувати у власну безпеку.

«Тут двоякий підхід: держава має забезпечити захист, але можливості держави обмежені», — підсумовує Світан.

