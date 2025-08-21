Ракетный удар по Flex в Мукачево: отреагируют ли США на атаку по своему предприятию

Россия 21 августа 2025 года атаковала завод Flex в Мукачево крылатыми ракетами "Калибр", нанеся удар по гражданскому предприятию с американскими инвестициями. Пострадали 15 человек, вспыхнул масштабный пожар. Фокус рассказывает, станет ли это нападение толчком для реакции США, и как Украине защитить стратегические объекты от российских атак.

21 августа 2025 года российские войска атаковали завод американской компании Flex в Мукачево на Закарпатье, использовав крылатые ракеты "Калибр". В результате обстрела пострадали по меньшей мере 15 человек, возник масштабный пожар площадью 7 тысяч кв. м.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram отметил, что нападение на гражданское предприятие демонстрирует их тактику террора.

"Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно", — сказал президент.

Министр иностранных дел Андрей Сибига добавил, что это не первое нападение на американский бизнес, напомнив об обстреле офиса Boeing в Киеве.

Пожар локализовали 96 спасателей с помощью 20 единиц техники. Закарпатская прокуратура начала расследование военного преступления.

Что известно о заводе Flex в Мукачево

По словам председателя Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александра Соколовского, завод Flex в Мукачево — один из ключевых экономических объектов Закарпатской области, работающий с 2012 года в сотрудничестве с американской компанией Flex Ltd. Последняя является второй по величине в мире среди компаний по контрактному производству электроники и дизайна. Она специализируется на изготовлении бытовой техники, телекоммуникационных товаров, комплектующих для медицинской отрасли и другой электроники. С 2018 года на заводе действует цех по литью пластмассы, а вскоре планировалось расширение производства. На предприятии трудоустроено более 3 500 человек, что делает его одним из крупнейших работодателей региона. В целом компания Flex имеет более 200 000 сотрудников в 30 странах и сотрудничает с ведущими мировыми брендами, такими как Nike, Google, Microsoft, Lenovo, Bose и Teradata. Кроме того, Flex активно поддерживает стартап-сообщество, в том числе в IT-сфере.

Александр Соколовский выразил надежду, что этот инцидент привлечет внимание международного сообщества, в частности США:

"Надеюсь, что Трамп, как проснется, будет уже в курсе такого утреннего поздравления от своего аляскинского дружбана..." — подчеркнул на своей странице Facebook Соколовский.

Атака РФ на завод Flex в Мукачево: будет ли реакция США

По словам военного эксперта Романа Свитана, американское руководство отреагирует на атаку только при условии официального обращения владельцев завода Flex, американской компании Flex Ltd. Он объясняет, что в США существует четкий алгоритм реагирования на инциденты, связанные с американскими предприятиями, которые являются налогоплательщиками. Даже если завод расположен в Украине, он платит налоги в США, что дает основания для обращения к американским властям.

В случае обращения владельцев Flex возможны два сценария. Первый — это судебный иск против России для возмещения убытков.

"Максимум, что может быть, — это выставление счета за причиненный ущерб, который потом будут рассматривать в судебном порядке. Второй сценарий предусматривает реакцию на геополитическом уровне, например, вызов российского посла для выражения протеста", — объясняет Фокусу Свитан.

Однако эксперт сомневается в масштабных действиях, таких как новые санкции, ведь американская сторона, вероятно, ограничится формальными шагами.

Атака РФ на завод Flex в Мукачево: как защищать предприятия от атак России

Свитан отмечает, что единственный эффективный способ защитить такие предприятия, подобные Flex, — это усиление системы противовоздушной обороны. Эксперт предлагает два подхода. Первый — сотрудничество с Министерством обороны Украины и Воздушными силами для интеграции предприятия в общенациональную систему ПВО. Второй — закупка владельцами завода собственных систем ПВО, если они имеют финансовые возможности.

"Если хозяева предприятия могут раскошелиться на ПВО, они должны это сделать", — отмечает эксперт.

Однако такие системы должны работать в единой сети управления ПВО страны, чтобы избежать хаоса в координации.

Эксперт подчеркивает, что защита гражданских объектов — это общая ответственность государства и бизнеса. С одной стороны, предприятия, которые платят налоги в Украине, вправе рассчитывать на защиту от государства. С другой — в условиях войны государство может не иметь достаточно ресурсов, поэтому бизнесу стоит инвестировать в собственную безопасность.

"Здесь двоякий подход: государство должно обеспечить защиту, но возможности государства ограничены", — заключает Свитан.

