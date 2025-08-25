Мандат на продолжение войны: какова истинная причина визита Путина в Китай

С четырехдневным визитом в Китай собрался в ближайшие дни Владимир Путин. О чем будет договариваться глава Кремля в КНР в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Related video

Согласно сообщениям ряда розСМИ, уже в ближайшее время Путин отправится с четырехдневным визитом в Китайскую Народную Республику (КНР). Как отмечается, в китайском Тяньцзине Путин, совместно с президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Индии Моди и другими лидерами примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, запланированы отдельные переговоры делегаций России и Китая.

Отметим, что последний раз правитель РФ был в Китае в 2024 году — это было его первое зарубежное путешествие после так называемого переизбрания на пост президента. Тогда же состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Показательно, что накануне саммита ШОС (будет проходить с 31 августа-1 сентября — Фокус) Китай озвучил завуалированную критику в адрес США. В частности, как сообщает, Bloomberg, Пекин обвинил "определенную страну" в эгоизме, создающем "угрозу миру во всем мире". Эта страна "стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других", сказал официальный представитель МИД КНР Лю Бинь. Он отметил, что ШОС предлагает альтернативу "устаревшим концепциям" менталитета холодной войны, включая "столкновение цивилизаций" и "игру с нулевой суммой". По его словам, организация выступает за систему глобального управления нового типа, выходящую за пределы прежних подходов.

Обмен "любезностями" между Киевом и Пекином

Китай заявил о готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, которые в свою очередь ссылаются на источники в правительстве КНР. По данным издания, Пекин готов на этот шаг при условии, что миротворческие силы будут развернуты на основании мандата ООН. Издание отмечает, что в Брюсселе такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

С одной стороны, привлечение к миротворческой миссии стран Глобального Юга, таких как Китай, могло бы способствовать принятию решения о размещении иностранных войск для наблюдения за перемирием. С другой же стороны, есть риск того, что Китай "прежде всего будет заниматься шпионажем в Украине и в случае конфликта займет явно пророссийскую позицию, а не нейтральную", заявил высокопоставленный дипломат Евросоюза. Кроме того, отдельно подчеркивается, что большинство стран Евросоюза по разным причинам не желают предоставлять потенциальным миротворцам мандат ООН наперед. Однако Италия настаивает на этом уже несколько месяцев, уточняет Welt am Sonntag.

Важно

Наступает новая реальность: готова ли Украина к переговорам США — Китай

Москва, как известно, соглашается с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. Однако президент Владимир Зеленский выступил против участия КНР в обеспечении гарантий безопасности. "Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", — отметил глава государства.

Зато в китайском МИД, реагируя на слова украинского лидера, устами пресс-секретаря ведомства Мао Нин резюмировали: "Крайне важно стремиться к всеобъемлющей, общей и устойчивой безопасности и способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине. Китай готов сыграть конструктивную роль с этой целью". То есть, Пекин, как видим, упорно называет развязанную РФ полномасштабную войну против Украины "украинским кризисом".

Какие сигналы и почему Путин может услышать от китайской стороны

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус поддерживает конспирологическую версию о том, что Россия сейчас по большому счету молчит о возможной встрече Зеленского и Путина из-за того, что хочет согласовать этот вопрос во время встречи главы Кремля с Си Цзиньпинем.

"Складывается такое ощущение, что Путину необходимо с глазу на глаз переговорить с Си, чтобы понять, будет ли Китай в дальнейшем экономически поддерживать Россию. Август месяц традиционно в истории России не очень удачный, а в этом году получилась ситуация, что впервые в истории РФ ликвидная часть Фонда национального благополучия стала меньше дефицита бюджета. Сказать, что это серьезный вызов — ничего не сказать. Экономические перспективы России в основном зависят именно от Китая и сейчас Путин летит туда, чтобы убедиться, что КНР, которая фактически финансово спасает РФ, не заберет свой денежный спасательный круг", — акцентирует аналитик в разговоре с Фокусом.

Важно

Никаких гарантий безопасности: Китай не планирует посылать миротворцев на войну в Украину, — СМИ

Констатировав, что дальнейшее продолжение войны потребует от российского руководства очень непопулярных шагов, Иван Ус детализировал: "Некоторые российские пропагандисты уже говорят о вероятных проблемах с выплатами пенсий или "заморозкой" банковских счетов граждан. Это все действительно нужно будет делать в случае отсутствия четкости от Китая. Собственно поэтому Путин, как по мне, и летит в Китай аж на четыре дня, потому что будущая линия поведения России будет зависеть от того, что он услышит там".

Отметив, что официальный Пекин сейчас хочет продолжать переговоры с Соединенными Штатами по торговле, эксперт подчеркнул: "Россия является своеобразным раздражителем для Запада и дает Китаю карту возможности выторговать что-то в отношениях с США. Не исключаю, что к сожалению для Украины, КНР вероятно в дальнейшем будет поддерживать тесные отношения с Россией, чтобы выторговать себе взамен что-то в американском направлении. Китай рассматривает Москву не как серьезного игрока, а как фигуру, которую можно с легкостью разменять. И с тем, чтобы этот актив имел ценность на момент размена, возможно, Путин услышит хорошие сигналы в Китае, в том числе и относительно не отказа КНР от закупки российских ресурсов, о чем собственно просят США".

Для Украины, считает Иван Ус, визит Путина в Китай — это история со знаком минус. "Я не ожидаю, что Китай скажет Путину, чтобы тот срочно завершал войну. Впрочем, на 100% уверенным быть здесь нельзя, поскольку мы не знаем деталей по переговорному треку США-Китай, Вашингтон и Пекин, напомню, не смогли договориться до 12 августа и продлили эти переговоры на 90 дней. Понятно, что там идет наработка правил и игра достаточно сложная. При этом, если Путину в КНР таки будет протянута рука поддержки, скорее всего, РФ откажется от встречи с Украиной на самом высоком — президентском уровне, на чем настаивает Трамп. Если же Китай даст указание что-то реально делать, думаю, Лавров, который сейчас рассказывает о не легитимности Зеленского, мгновенно изменит свое мнение на 180 градусов", — заключает эксперт.

Насколько на самом деле Россия сейчас является зависимой от Китая

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Дальнейшая тактика РФ относительно войны с Украиной во многом будет зависеть от того, на что Си даст добро. Вообще, визит Путина и ситуация в целом, лишний раз подчеркивает уровень зависимости Москвы от Пекина. В этом смысле следует обратить внимание на американо-российский дипломатический трек. То есть, они там о чем-то договариваются на Аляске, а потом оно как-то все сходит на нет и в российских СМИ начинают появляться прямо противоположные заявления. Например, мы видим, как в последние дни Лавров в официальных выступлениях дезавуировал якобы имеющиеся предварительные договоренности между Трампом и Путиным и при этом там постоянно начал появляться Китай, в частности его миротворческое участие в миссии в Украине".

Таким образом, акцентирует эксперт, геополитический дипломатический пазл складывается так, что россияне стремятся во что бы то ни стало договориться с американцами, но не могут этого сделать без согласования со стороны официального Пекина. "Предполагаю, что Путин едет в Си именно для того, чтобы согласовать свои дальнейшие шаги в разном спектре вопросов, в том числе и по мирно-переговорному кейсу. Самостоятельно, без согласования с КНР все эти вопросы россияне уже не решают", — говорит Петр Олещук.

По мнению политолога, Китай не заинтересован в глобальной перезагрузке отношений по линии Вашингтон-Москва, но при этом в определенных заявлениях намекает, что не против прекращения российско-украинской войны в случае получения персональных "пряников" от Запада, прежде всего со стороны США. В этом контексте эксперт вспоминает миротворческие заявления Китая и отмечает, что КНР стремится к легализации своего военного присутствия в Европе как определенной "благодарности" за содействие в завершении российско-украинской войны. Впрочем, резюмирует Петр Олещук, риторика китайских властных спикеров пока не свидетельствует о "железной готовности" КНР давить на РФ по завершению полномасштабной войны против Украины.