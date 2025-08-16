Нефть из России будет не нужна: как Китай становится первым в мире электрогосударством

В апреле 2025 года Китай установил больше солнечных электростанций, чем Австралия за всю свою историю, стремясь сократить зависимость от импортируемого ископаемого топлива и загрязнение воздуха.

Австралия до сих пор остается мировым лидером в области солнечной энергетики, и это демонстрирует поразительную скорость внедрения Китаем технологий возобновляемой энергии во все аспекты своей жизни. Фокус перевел статью репортера ABC News Джо Лаудера под названием "Почему Китай становится первым в мире электрогосударством".

Не совершайте ошибку, думая, что эта трансформация вызвана моральным обязательством бороться с изменением климата. Причины, по которым Китай поступает таким образом, связаны не столько с остановкой роста температур, сколько с желанием прекратить зависимость от импортируемого ископаемого топлива и устранить вызванное им загрязнение. Сверхдержава направила свою экономическую мощь и волю на поддержку технологий возобновляемой энергии и тем самым ускоряет конец эры ископаемого топлива и приближает эпоху электрогосударства.

"Вся современная промышленная экономика построена на ископаемом топливе. Сейчас весь мир от него отказывается, а это значит, что мы перестраиваем нашу экономику вокруг развивающихся секторов чистых технологий, — заявил Муйи Ян, ведущий аналитик по Китаю в энергетическом аналитическом центре Ember. — Как только будет задан новый курс, импульс станет самоподдерживающимся. Он сделает откат невозможным. Я думаю, что Китай уже взял курс на будущее чистой энергии. Можете ли вы представить, что китайское правительство скажет: "О, мы вернемся к автомобилям на ископаемом топливе, а не к электромобилям"? Этого не произойдет. Это невозможно… этот импульс становится все сильнее".

Начало конца ископаемого топлива

Сложно передать масштабы внедрения чистых технологий в Китае, но полезно оглянуться на недавнюю историю, чтобы оценить произошедшие перемены. В конце XX века Китай стал мировой фабрикой, производящей дешевую и низкокачественную продукцию. Эта индустриализация модернизировала страну, но также нанесла огромный ущерб окружающей среде и привела к сильному загрязнению воздуха. Заводы работали на ископаемом топливе, в результате чего выбросы Китая резко возросли, и страна стала крупнейшим загрязнителем в мире.

График ежегодных выбросов углекислого газа Китаем Фото: ABC News

В 2006 году Китай обогнал США и занял первое место, однако США по-прежнему несут ответственность за наибольший исторический показатель — на их долю приходится четверть всех выбросов.

Cовокупные выбросы в мире на 2023 год Фото: ABC News

Однако поворот Китая к возобновляемым источникам энергии был связан не только с решением проблемы роста выбросов. Загрязненные водные пути и едкий городской смог давно стали проблемой для самого Китая, и ему пришлось действовать. Частью этого ответа, начатого десять лет назад, стал план "Сделано в Китае 2025", в котором описывалось, как страна планирует перестроить свои производственные мощности, сосредоточившись на высокотехнологичной продукции, в том числе необходимой для борьбы с изменением климата.

Авторитарный режим поставил на первое место государство в вопросах внедрения чистых технологий в таких масштабах и темпах, которые трудно себе представить в большинстве демократических стран. Страна начала инвестировать во все компоненты возобновляемой энергетики, особенно в ветроэнергетику, солнечную энергетику, электромобили и аккумуляторы, используемые как в транспорте, так и для хранения энергии. Для этого были использованы значительные государственные субсидии, сообщил Муйи Ян из Ember.

"Мы все понимаем, что молодым отраслям и технологиям нужна определенная защита для развития. Это как помогать ребенку учиться ходить: сначала нужно оказать ему поддержку. Но я думаю, что логика поддержки со стороны Китая всегда ясна: эта поддержка не должна увеличиваться бесконечно", — объяснил он.

Когда в 1990-х годах Китай достиг индустриального доминирования, он понял, что может максимизировать производство, развивая центры, где все звенья цепочки поставок продукции производятся в одном регионе. Тот же подход был применен и к возобновляемым источникам энергии: например, заводы по производству аккумуляторов были построены рядом с автомобильными заводами.

"Дело не в субсидиях. Речь идет о продуманном планировании, постоянных обязательствах и адресной поддержке", — сказал Ян.

По мере реализации плана "Сделано в Китае" требовалось все больше электроэнергии для обеспечения энергоемких фабрик и жизни растущего среднего класса. Чтобы не отставать, Китай строил новые угольные электростанции, одновременно увеличивая количество ветряных и солнечных электростанций.

Этот "диссонанс" между бурно развивающимися в Китае возобновляемыми источниками энергии и углем привел к тому, что Китай стали представлять одновременно и как климатического героя, и как злодея. Это также означало, что выбросы продолжали расти.

Бум возобновляемых источников энергии

Спустя десятилетие после начала реализации плана "Сделано в Китае" преобразования страны в области чистой энергетики ошеломляют.

"Это действительно интересная политика, поскольку она представляет собой 10-летний план по превращению в ведущего мирового производителя чистых технологий, и они полностью этого добились, — заявила Кэролайн Ван, руководитель отдела по взаимодействию с Китаем в аналитическом центре Climate Energy Finance. — Они сделали себя незаменимыми в новой глобальной экономике".

На долю Китая приходится половина мировой солнечной энергии, половина мировой ветроэнергетики и половина мирового производства электромобилей.

"Только за апрель было введено в эксплуатацию 45,2 ГВт солнечной энергии, что превышает общую мощность солнечной энергетики Австралии, — сказала Кэролайн Ванг. — Мощности возобновляемой энергетики в Китае экспоненциально выросли, и это также способствовало сокращению потребления угля и выбросов. Сейчас наблюдается структурный спад потребления угля". Это уже влияет на количество выбросов.

Выбросы достигли пика в Китае Фото: ABC News

Недавний анализ Carbon Brief показал, что выбросы в стране в первом квартале 2025 года сократились на 1,6%. На Китай приходится 30% мировых выбросов, что делает это важнейшей вехой в борьбе с изменением климата.

Благодаря непревзойденной экономии масштаба, это резкое ускорение также привело к снижению стоимости электрификации во всем мире и сделало Китай мировым лидером в области чистых технологий. Электромобили китайского производства становятся все более популярными на австралийских дорогах, что уже произошло с солнечными панелями и аккумуляторами, установленными в австралийских домах.

"Китай успешно помог остальному миру снизить планку для начала перехода. Это облегчает многим другим странам возможность присоединиться, — сказал Муйи Ян из Ember. — Переход должен быть доступным, в противном случае он будет крайне сложным для многих развивающихся стран".

По данным Carbon Brief, экспорт чистой энергии из Китая только в 2024 году уже сократил мировые выбросы за пределами Китая на 1%, и эта тенденция будет продолжаться в течение следующих 30 лет.

Экспорта чистых технологий Китая компенсирует выбросы Фото: ABC News

Кэролайн Ванг отмечает, что эта зеленая эра также принесла значительные экономические выгоды.

"В прошлом году эта отрасль обеспечила 10% их ВВП — и это всего лишь одна отрасль, чистая энергетика. Она обогнала сферу недвижимости, и это о многом говорит, поскольку еще несколько лет назад именно недвижимость была движущей силой их экономики. Но теперь ее обогнала чистая энергетика", — сказала она.

Энергетическая безопасность в качестве электрогосударства

Расширение использования возобновляемых источников энергии в Китае примечательно еще и тем, что оно кардинально отличается от курса другой мировой сверхдержавы — Соединенных Штатов под руководством президента Дональда Трампа.

Оставив в стороне тот ущерб, который это нанесет климату, США в состоянии вернуться к своим корням по принципу "бури, детка, бури", поскольку страна производит более чем достаточно ископаемого топлива, чтобы покрыть собственные потребности.

В Китае ситуация иная. Одна из главных причин, по которой страна сделала поворот к электрификации, — это стремление избавиться от зависимости от импорта ископаемого топлива.

"Я думаю, что здесь есть некое глубокое стратегическое мышление… речь идет не только об экологических обязательствах или международных обязательствах, и это также нельзя полностью объяснить экономической выгодой с точки зрения рабочих мест и инвестиций, — сказал Ян. — Энергия — это базовый ресурс для экономической деятельности. Энергетическая безопасность критически важна, поскольку она необходима для поддержания функционирования экономики. Китай считает старую, традиционную модель роста, основанную на ископаемом топливе, неустойчивой. И он все меньше способен поддерживать долгосрочное процветание".

Когда мировые экономики подсели на ископаемое топливо, они стали зависеть от стран, которые могли его поставлять, а цены на ископаемое топливо все больше диктовали ситуацию на мировых рынках.

"Это восходит к проблемам 1970-х годов, связанным с [нефтяным] кризисом, — сказал Йоррит Госенс, научный сотрудник Центра политики в области климата и энергетики в Школе государственной политики Кроуфорда при Австралийском национальном университете. — Вот тогда люди действительно начинают думать об энергетической безопасности, особенно когда мы говорим о Китае. Китай обычно описывается как страна, очень богатая углем, но очень бедная природным газом и нефтью".

Электрификация меняет ситуацию, и Китай — крупнейший в мире импортер нефти — уже отказывается от нее благодаря электромобилям.

"Если вы сегодня поедете в Пекин, то, честно говоря, можете стоять на перекрестках с четырьмя полосами движения в каждом направлении, и улица будет тихой, как мышь. Самым шумным проезжавшим мимо объектом будет скрип велосипеда", — заметил доктор Госенс.

В прошлом году импорт сырой нефти в Китай сократился впервые за два десятилетия, за исключением недавней пандемии. По данным Международного энергетического агентства, Китай, как ожидается, достигнет пика добычи нефти в 2027 году. Это уже оказывает влияние на прогнозы мировой добычи нефти, поскольку Китай обеспечил две трети роста спроса на нефть за десятилетие до 2023 года.

В Китае стремительно переходят на альтернативные источники энергии Фото: Pexels

Конец ископаемого государства?

В XX веке доминировали страны, богатые ископаемым топливом, и многие мировые конфликты велись за доступ к нему, власть над ним и его эксплуатацию. При правильном подходе электрификация может изменить и это, поскольку большинство стран будут производить собственную электроэнергию.

"Даже если у вас довольно низкокачественные природные ресурсы, из солнечной панели все равно можно выжать немало электроэнергии. Это действительно меняет геополитику, — сказал доктор Госенс из Австралийского национального университета. хВозобновляемая энергия — самая безопасная форма энергии, поскольку она просто устраняет необходимость в импорте. Но и стоимость тоже, верно? Это стабильная стоимость. Вы фиксируете ее сразу после строительства. Вы знаете, какой будет цена на электроэнергию. Вы защищены от обоих рисков, если используете больше возобновляемой энергии".

Для Австралии, одного из крупнейших в мире экспортеров угля и газа, это может стать большим подспорьем, поскольку стремительная электрификация Китая прокладывает путь для остального мира.

"Даже если у нас все еще продолжаются эти климатические войны… мы можем спорить о том, как быстро нам следует отказаться от ископаемого топлива внутри страны, [но] в конечном итоге остальной мир будет решать, сколько им покупать нашего угля, газа и железной руды, — сказал доктор Госенс. — Я думаю, что самый большой риск — это то, что мы не сможем к чему-то подготовиться и что эти изменения произойдут гораздо быстрее, чем мы сейчас ожидаем".

По мнению Кэролайн Ванг из Climate Energy Finance, в интересах Австралии трезво оценивать, что происходит в Китае:

"Я думаю, что разрыв между Австралией и другими западными странами заключается в знаниях и понимании. Китай — сложная страна… у нее есть и плюсы, и минусы. В сфере энергетического перехода, которая полна сложностей, Австралии крайне необходимо, в соответствии с нашими стратегическими национальными интересами, понимать, что происходит в Китае".

Поиск надежды в национальных интересах и безопасности может показаться странным, но, по мнению Ван, трансформация Китая позволяет ей более оптимистично смотреть на климатический кризис.

"Это крупнейший источник выбросов в мире, страна с самым большим населением. Если им удалось добиться этого за столь короткое время — за десятилетие — это своего рода достижение, которого мы не видели ни у одной другой страны. И это очень вдохновляет. Видя это на практике, я вселил надежду в другие страны, включая Австралию… Есть чему поучиться", — прокомментировала она.

