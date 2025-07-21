Солнечных панелей из Китая стало слишком много: количество уменьшат в интересный способ

Цены на поликремний в Китае растут уже третью неделю на фоне усилий правительства по борьбе с избыточными производственными мощностями.

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За неделю цены на поликремний выросли на 15%, при этом самый дорогой продукт из поликремния стоил 41 700 юаней (5809 долларов США) за тонну, согласно данным Ассоциации кремниевой промышленности Китая. Рост превысил показатель прошлой недели, когда цены выросли максимально с августа 2023 года, пишет Bloomberg.

"На этой неделе восходящий тренд цен на поликремний еще больше укрепился, а общий объем транзакций также значительно увеличился", — говорится в еженедельном отчете ассоциации.

Настроения на рынке были стимулированы так называемой кампанией против инволюции — инициативой китайского правительства, направленной на сдерживание избыточных промышленных мощностей в стране посредством установления минимальных ценовых уровней и контроля за выпуском продукции.

"Однако текущий рост цен слабо подкреплен фундаментальными факторами, а динамика спроса и предложения существенно не улучшилась", — заявила ассоциация.

Для справки: поликремний (поликристаллический кремний) — форма кремния, состоящая из множества мелких кристаллитов. Данный материал используется для производства солнечных панелей.

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