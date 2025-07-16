Странная конструкция из 10 000 ячеек стала новым источником энергии в Швейцарии (видео, фото)

Благодаря павильону Novartis в Базеле (Швейцария) ветер и солнце дают рекордные результаты энергетической мощности.

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Павильон покрывают более чем 10 000 ромбовидных органических солнечных модулей с примерно 30 000 встроенных светодиодов, образующих медиафасад, пишет ecoticias.com.

Медиафасад был создан итальянской дизайн-студией AMDL Circle совместно со швейцарским бюро медиаархитектуры iart. Десять тысяч солнечных элементов, окружающих медиафасад, отличаются от традиционных панелей и значительно легче. Их форма вдохновлена клетками и молекулами. Днем здание использует энергию солнца. Ночью в нем демонстрируются произведения искусства, созданные совместно с исследователями Novartis.

Швейцария развивает программу солнечной и ветроэнергетики

Общая выработка энергии павильоном увеличивается благодаря конструкции здания, которая также предназначена для использования энергии ветра. Стальные каркасы успешно обеспечивают улучшенную циркуляцию воздуха, что способствует общей энергоэффективности.

Решение одновременно развивать ветровую и солнечную энергетику привело к рекордному скачку мощности. Инженеры проекта заявили, что общая выработка электроэнергии соответствует общему энергопотреблению и даже превосходит его, что является настоящим достижением. Здание способно вырабатывать энергию, необходимую для освещения фасада, а также для работы всех интерактивных медиасистем.

Фасад павильона Novartis Фото: iart.ch

Устойчивое развитие превыше всего

Несмотря на то, что павильон Novartis является источником энергии, он представляет собой место, где художественное выражение встречается с научным повествованием. Ночью солнечные панели, которые весь день работали, используя энергию солнца, превращаются в своего рода произведение искусства благодаря анимированным работам таких художников, как Даниэль Каногар и Эстер Ханцикер. Все работы были созданы совместно с учеными Novartis. Главная цель проекта – отразить ключевой принцип инноваций и устойчивого развития.

Внутри павильона инсталляция "Чудеса медицины" представляет собой захватывающее аудиовизуальное путешествие в мир здравоохранения на всех его этапах: прошлом, настоящем и будущем. В целом, павильон "Новартис" — футуристический проект, который работает благодаря зеленой энергетике.

Павильон Novartis

Ранее мы писали, что новый источник энергии из космоса сможет заменить обычные источники энергии на Земле. Вытесняя солнечную и ветровую энергию, на первый план выходит энергия нейтрино, или высокоэнергетическое космическое излучение.

Также сообщали, что турбина-колонна Skybrator добывает энергию благодаря вибрации. В то время как традиционные ветряные турбины доминируют во многих странах, эта испанская технология бросает вызов устоявшимся представлениям в этой отрасли.