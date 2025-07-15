Бесконечная энергия обнаружена на Земле: она сможет заменить обычные источники энергии (фото)

Вытесняя солнечную и ветровую энергию, на первый план выходит энергия нейтрино, или высокоэнергетическое космическое излучение.

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Нейтрино можно классифицировать как субатомные частицы, образующиеся при ядерных реакциях в звездах, сверхновых и во время других космических явлений. Миллиарды невидимых нейтрино проходят через Землю каждую секунду, пишет ecoticias.com.

Нейтрино обеспечивают постоянный приток энергии. Частицы прилетают на Землю круглосуточно и при любых погодных условиях. Возможно, ученые открыли один из самых надежных источников возобновляемой энергии, пишет СМИ.

Изучение нейтринных энергетических кубов

Интерес к нейтрино привел к появлению нейтринного энергетического куба (Neutrino Power Cube), созданного немецко-американской компанией Neutrino Energy Group. Куб представляет собой генератор, использующий слои кремния и металлические подложки с углеродным покрытием. В тот момент, когда нейтрино ударяются о куб, материалы начинают вибрировать, и эта вибрация преобразуется в энергию.

Энергия нейтрино не требует солнечного света и, таким образом, обеспечивает бесперебойную работу. По словам генерального директора Хольгера Торстена Шубарта, фотоэлектрическая ячейка будет работать без света, если внутри нее находится нейтринная ячейка. Таким образом, преимущества этих невидимых нейтрино многочисленны.

Компания, предлагая широкий спектр приложений, включая питание электромобилей, стремится к будущему, в котором Neutrino Power Cube сможет заменить традиционные источники энергии. Возможно, также стоит ожидать отсутствия зависимости от электросети, поскольку эти кубы могут генерировать энергию из нейтрино круглосуточно. Да, Земля источает бесконечный запас энергии, и если мы преобразуем в нее космические лучи, возможности будут безграничны.

Устройство Neutrino Power Cube Фото: Neutrino Energy Group

Устойчивое развитие за пределами Солнца и Земли

Хотя вопрос о возможности преобразования космических лучей уже решен, сам факт существования бесконечной энергии несколько смягчает прогноз Международного энергетического агентства о том, что к 2040 году солнечная энергия станет ведущим источником. Нейтрино могли бы помочь заполнить пробелы, в которых солнечная энергия может оказаться неэффективной. Однако внедрение технологии сопряжено с трудностями. Масштабирование и внедрение кубов в существующую инфраструктуру — вот лишь некоторые из основных проблем. Безопасное и эффективное использование преимуществ космических лучей ограничено, в частности, их ионизирующей природой. Однако для получения энергии нейтрино не требуется прямого использования опасных космических лучей.

Neutrino Energy Group утверждает, что, поскольку энергия извлекается из вездесущих нейтрино, окружающих нашу окружающую среду, опасения по поводу здоровья и безопасности не должны возникать. Команда считает, что их технология может снизить затраты на электроэнергию, и что их решение, возможно, гораздо более осуществимо, чем решение, основанное на солнечной энергии. У Neutrino Power Cube есть еще одно преимущество: ему не придется со временем подвергаться воздействию окружающей среды. "Возможно, мы получим энергию, используя потенциал невидимых космических лучей", — резюмируют авторы.

Нейтрино — элементарные частицы, которые практически не взаимодействуют с веществом и имеют очень малую массу. Они относятся к семейству лептонов. Различают три типа: электронные, мюонные и тау-нейтрино. Нейтрино играют важную роль в различных физических процессах, включая процессы в звездах и процессы в ядерных реакторах

Ранее мы писали, что как Skybrator добывает энергию благодаря вибрации. В то время как традиционные ветряные турбины доминируют во многих странах, эта испанская технология бросает вызов устоявшимся представлениям в этой отрасли.