Нескінченну енергію виявлено на Землі: вона зможе замінити звичайні джерела енергії (фото)

Витісняючи сонячну і вітрову енергію, на перший план виходить енергія нейтрино, або високоенергетичне космічне випромінювання.

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Нейтрино можна класифікувати як субатомні частинки, що утворюються під час ядерних реакцій у зірках, наднових і під час інших космічних явищ. Мільярди невидимих нейтрино проходять через Землю щосекунди, пише ecoticias.com.

Нейтрино забезпечують постійний приплив енергії. Частинки прилітають на Землю цілодобово і за будь-яких погодних умов. Можливо, вчені відкрили одне з найнадійніших джерел відновлюваної енергії, пише ЗМІ.

Вивчення нейтринних енергетичних кубів

Інтерес до нейтрино призвів до появи нейтринного енергетичного куба (Neutrino Power Cube), створеного німецько-американською компанією Neutrino Energy Group. Куб являє собою генератор, що використовує шари кремнію і металеві підкладки з вуглецевим покриттям. У той момент, коли нейтрино вдаряються об куб, матеріали починають вібрувати, і ця вібрація перетворюється на енергію.

Енергія нейтрино не потребує сонячного світла і, таким чином, забезпечує безперебійну роботу. За словами генерального директора Хольгера Торстена Шубарта, фотоелектричний осередок працюватиме без світла, якщо всередині нього знаходиться нейтринний осередок. Таким чином, переваги цих невидимих нейтрино численні.

Компанія, пропонуючи широкий спектр застосувань, включно з живленням електромобілів, прагне до майбутнього, в якому Neutrino Power Cube зможе замінити традиційні джерела енергії. Можливо, також варто очікувати відсутності залежності від електромережі, оскільки ці куби можуть генерувати енергію з нейтрино цілодобово. Так, Земля виділяє нескінченний запас енергії, і якщо ми перетворимо на неї космічні промені, можливості будуть безмежні.

Пристрій Neutrino Power Cube Фото: Neutrino Energy Group

Сталий розвиток за межами Сонця і Землі

Хоча питання про можливість перетворення космічних променів уже вирішено, сам факт існування нескінченної енергії дещо пом'якшує прогноз Міжнародного енергетичного агентства про те, що до 2040 року сонячна енергія стане провідним джерелом. Нейтрино могли б допомогти заповнити прогалини, в яких сонячна енергія може виявитися неефективною. Однак впровадження технології пов'язане з труднощами. Масштабування і впровадження кубів в наявну інфраструктуру — ось лише деякі з основних проблем. Безпечне та ефективне використання переваг космічних променів обмежене, зокрема, їхньою іонізуючою природою. Однак для отримання енергії нейтрино не потрібно прямого використання небезпечних космічних променів.

Neutrino Energy Group стверджує, що, оскільки енергія витягується з всюдисущих нейтрино, що оточують наше довкілля, побоювання щодо здоров'я і безпеки не повинні виникати. Команда вважає, що їхня технологія може знизити витрати на електроенергію, і що їхнє рішення, можливо, набагато більш здійсненне, ніж рішення, засноване на сонячній енергії. У Neutrino Power Cube є ще одна перевага: йому не доведеться з часом піддаватися впливу навколишнього середовища. "Можливо, ми отримаємо енергію, використовуючи потенціал невидимих космічних променів", — резюмують автори.

Нейтрино — елементарні частинки, які практично не взаємодіють із речовиною і мають дуже малу масу. Вони належать до сімейства лептонів. Розрізняють три типи: електронні, мюонні та тау-нейтрино. Нейтрино відіграють важливу роль у різних фізичних процесах, зокрема у процесах у зірках і процесах у ядерних реакторах.

Раніше ми писали, що як Skybrator видобуває енергію завдяки вібрації. У той час як традиційні вітряні турбіни домінують у багатьох країнах, ця іспанська технологія кидає виклик усталеним уявленням у цій галузі.