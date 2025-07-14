На 30% ефективніше за вітряні турбіни: як Skybrator видобуває енергію завдяки вібрації (відео)

У той час як традиційні вітряні турбіни домінують у багатьох країнах, ця іспанська технологія кидає виклик усталеним уявленням у цій галузі.

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Вітрогенератор циліндричної форми з вібраційним механізмом був створений стартапом Vortex Bladeless і може стати новим рубежем у галузі вітроенергетики, обіцяючи бути ефективнішим, тихішим, дешевшим і менш інвазивним, ніж традиційні вітряки, пише ecoticias.com.

Вітряна турбіна без лопатей

У Skybrator немає обертових лопатей, шестерень або валів. Він використовує систему вертикальних коливань, створюваних вітром навколо циліндра, закріпленого на основі. В основу покладено так зване вихроутворення. Воно викликає вібрацію циліндра, яка перетворюється на електрику через генератор змінного струму, розташований в основі пристрою.

Насправді, це відомий фізичний принцип, але досі мало вивчений для використання у виробництві енергії. Головна особливість інновацій Vortex Bladeless полягає саме в адаптації цього руху до простої, міцної та ефективної конструкції. Це пов'язано з тим, що пристрій може бути виготовлений з меншою кількістю компонентів, практично не потребує обслуговування і не потребує регулювання за напрямком вітру.

Крім того, воно не створює шуму і не становить небезпеки для птахів, за що часто критикують звичайні турбіни. Компактна конструкція дає змогу встановлювати Skybrator у міських умовах, на дахах або в місцях, де використання великих турбін є недоцільним, що робить його перспективним варіантом для використання в житлових будинках або мікромережах.

Принцип роботи турбіни Skybrator

Чим примітна турбіна Skybrator

Турбіна все ще перебуває на стадії розроблення та випробувань, але всі технології, пов'язані з Vortex Bladeless, є альтернативою побутової сонячної енергії. Яким чином: тоді як сонячні панелі виробляють енергію вдень, Skybrator може працювати ефективніше вночі, коли швидкість вітру збільшується, створюючи природну гібридну систему енергетичної самодостатності.

Крім того, ще однією важливою відмінністю є зниження впливу на навколишнє середовище і візуальне сприйняття. Це пов'язано з тим, що порівняно з великими вітряними електростанціями, що займають великі площі, Skybrator екологічніша і доступніша. Безшумна робота і відсутність видимого обертального руху роблять її практично непомітною в міському середовищі.

Як і будь-якому нестандартному винаходу, цій технології ще належить подолати технічні бар'єри та ринковий скептицизм. Для наочності: з 2015 року інженери та експерти наголошують, що реальна енергоефективність порівняно з традиційними турбінами поки що не доведена в широкому та різноманітному контексті. Крім того, естетика пристрою також стала об'єктом жартів у соціальних мережах, що, хоча й сприяє впізнаваності, може відвернути увагу від реальних переваг інновації.

З іншого боку, стартап уже здобув визнання великих гравців, як-от норвезька державна компанія Equinor, яка занесла Vortex Bladeless до десятки найперспективніших стартапів в енергетичному секторі.

Раніше ми писали, що турбіни від Vortex Bladeless здатні виробляти електроенергію за швидкості вітру 3 м/с. Безлопатеві турбіни працюють на частотах нижче 20 Гц, тобто вони практично безшумні, отже, їх можна встановлювати в міських районах. Також їхня конструкція не становить жодної загрози для птахів чи кажанів, які могли б поранитися.