На 30% эффективнее ветряных турбин: как Skybrator добывает энергию благодаря вибрации (видео)

В то время как традиционные ветряные турбины доминируют во многих странах, эта испанская технология бросает вызов устоявшимся представлениям в этой отрасли.

Related video

Ветрогенератор цилиндрической формы с вибрационным механизмом был создан стартапом Vortex Bladeless и может стать новым рубежом в области ветроэнергетики, обещая быть более эффективным, тихим, дешевым и менее инвазивным, чем традиционные ветряки, пишет ecoticias.com.

Ветряная турбина без лопастей

У Skybrator нет вращающихся лопастей, шестеренок или валов. Он использует систему вертикальных колебаний, создаваемых ветром вокруг цилиндра, закрепленного на основании. В основу положено так называемое вихреобразование. Оно вызывает вибрацию цилиндра, которая преобразуется в электричество через генератор переменного тока, расположенный в основании устройства.

На самом деле, это известный физический принцип, но до сих пор мало изученный для использования в производстве энергии. Главная особенность инноваций Vortex Bladeless заключается именно в адаптации этого движения к простой, прочной и эффективной конструкции. Это связано с тем, что устройство может быть изготовлено с меньшим количеством компонентов, практически не требует обслуживания и не требует регулировки по направлению ветра.

Кроме того, оно не создает шума и не представляет опасности для птиц, за что часто критикуют обычные турбины. Компактная конструкция позволяет устанавливать Skybrator в городских условиях, на крышах или в местах, где использование больших турбин нецелесообразно, что делает его перспективным вариантом для использования в жилых домах или микросетях.

Принцип работы турбины Skybrator

Чем примечательна турбина Skybrator

Турбина все еще находится на стадии разработки и испытаний, но все технологии, связанные с Vortex Bladeless, представляют собой альтернативу бытовой солнечной энергии. Каким образом: в то время как солнечные панели вырабатывают энергию днем, Skybrator может работать эффективнее ночью, когда скорость ветра увеличивается, создавая естественную гибридную систему энергетической самодостаточности.

Кроме того, еще одним важным отличием является снижение воздействия на окружающую среду и визуальное восприятие. Это связано с тем, что по сравнению с крупными ветряными электростанциями, занимающими большие площади, Skybrator более экологична и доступна. Бесшумная работа и отсутствие видимого вращательного движения делают ее практически незаметной в городской среде.

Как и любому нестандартному изобретению, этой технологии еще предстоит преодолеть технические барьеры и рыночный скептицизм. Для наглядности: с 2015 года инженеры и эксперты отмечают, что реальная энергоэффективность по сравнению с традиционными турбинами пока не доказана в широком и разнообразном контексте. Кроме того, эстетика устройства также стала объектом шуток в социальных сетях, что, хотя и способствует узнаваемости, может отвлечь внимание от реальных преимуществ инновации.

С другой стороны, стартап уже получил признание крупных игроков, таких как норвежская государственная компания Equinor, которая включила Vortex Bladeless в десятку самых перспективных стартапов в энергетическом секторе.

Ранее мы писали, что турбины от Vortex Bladeless способны вырабатывать электроэнергию при скорости ветра 3 м/с. Безлопастные турбины работают на частотах ниже 20 Гц, то есть они практически бесшумные, следовательно, их можно устанавливать в городских районах. Также их конструкция не представляет никакой угрозы для птиц или летучих мышей, которые могли бы пораниться.