Дивна конструкція із 10 000 "клітин" стала новим джерелом енергії у Швейцарії (відео, фото)

Завдяки павільйону Novartis у Базелі (Швейцарія) вітер і сонце дають рекордні результати енергетичної потужності.

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Павільйон покривають більш ніж 10 000 ромбоподібних органічних сонячних модулів з приблизно 30 000 вбудованих світлодіодів, що утворюють медіафасад, пише ecoticias.com.

Медіафасад був створений італійською дизайн-студією AMDL Circle спільно зі швейцарським бюро медіаархітектури iart. Десять тисяч сонячних елементів, що оточують медіафасад, відрізняються від традиційних панелей і значно легші. Їхня форма натхненна клітинами та молекулами. Удень будівля використовує енергію сонця. Вночі в ній демонструються твори мистецтва, створені спільно з дослідниками Novartis.

Швейцарія розвиває програму сонячної та вітроенергетики

Загальне вироблення енергії павільйоном збільшується завдяки конструкції будівлі, яка також призначена для використання енергії вітру. Сталеві каркаси успішно забезпечують поліпшену циркуляцію повітря, що сприяє загальній енергоефективності.

Рішення одночасно розвивати вітрову та сонячну енергетику призвело до рекордного стрибка потужності. Інженери проєкту заявили, що загальне вироблення електроенергії відповідає загальному енергоспоживанню і навіть перевершує його, що є справжнім досягненням. Будівля здатна виробляти енергію, необхідну для освітлення фасаду, а також для роботи всіх інтерактивних медіасистем.

Фасад павільйону Novartis Фото: iart.ch

Сталий розвиток понад усе

Незважаючи на те, що павільйон Novartis є джерелом енергії, він являє собою місце, де художнє вираження зустрічається з науковою розповіддю. Вночі сонячні панелі, які весь день працювали, використовуючи енергію сонця, перетворюються на своєрідний витвір мистецтва завдяки анімованим роботам таких художників, як Даніель Каногар і Естер Ханцикер. Усі роботи були створені спільно з ученими Novartis. Головна мета проекту — відобразити ключовий принцип інновацій та сталого розвитку.

Усередині павільйону інсталяція "Чудеса медицини" являє собою захоплюючу аудіовізуальну подорож у світ охорони здоров'я на всіх його етапах: минулому, сьогоденні та майбутньому. Загалом, павільйон "Новартіс" — футуристичний проєкт, який працює завдяки зеленій енергетиці.

Павільйон Novartis

Раніше ми писали, що нове джерело енергії з космосу зможе замінити звичайні джерела енергії на Землі. Витісняючи сонячну і вітрову енергію, на перший план виходить енергія нейтрино, або високоенергетичне космічне випромінювання.

Також повідомляли, що турбіна-колона Skybrator видобуває енергію завдяки вібрації. У той час як традиційні вітряні турбіни домінують у багатьох країнах, ця іспанська технологія кидає виклик усталеним уявленням у цій галузі.