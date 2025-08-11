Аляска в тумане: как и когда Зеленский присоединится к переговорам Трампа с Путиным

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча президента Зеленского с Путиным до саммита последнего с Трампом не была бы продуктивной. Каким образом официальный Киев будет вовлечен в переговоры американского и российского лидеров, выяснял Фокус.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая в интервью Fox News на вопрос, не было бы лучше, чтобы Путин встретился с Зеленским перед встречей с Трампом, отметил следующее: "Я не думаю, что это будет настолько продуктивно. Я думаю, что в принципе, президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сведет этих двух вместе. Мы, конечно, будем говорить с украинцами, я уже разговаривал с украинцами только что, Марко (Рубио — Фокус) много говорил с ними, мы будем держать этот диалог открытым, но в принципе, это то, где президент должен заставить президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить их разногласия".

При этом вице-президент США назвал предстоящую встречу Трампа и Путина дипломатическим прорывом. "Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти 3 лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", — акцентировал Вэнс.

Как известно, встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне волны сообщений западных медиа, что США и РФ якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий. Между тем президент Зеленский четко заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины".

В то же время лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ. Ключевые тезисы коммюнике сводятся к тому, что переговоры о мире в Украине не могут происходить без участия Украины и украинские территории априори не являются разменной монетой. Между тем посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS News предположила, что во время переговоров с Путиным "США будут действовать с позиции силы". Сейчас "вся Украина молится", чтобы президент США Дональд Трамп на переговорах эффективностью "достиг замечательных результатов", отметила дипломат.

При каких условиях Зеленский может присоединиться к встрече Трампа с Путиным

Несмотря на официальное подтверждение со стороны Вашингтона и Москвы, встреча Трампа и Путина, запланированная на грядущую пятницу, 15 августа, может и не состояться. По крайней мере такого сценария пока не исключает политолог Игорь Рейтерович. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Вероятность срыва встречи на Аляске остается. У Трампа, кстати, были подобные прецеденты. Например, он договаривался о встрече с лидером Северной Кореи, а потом буквально в последний момент все срывалось. Поэтому не факт, что все произойдет на Аляске".

Моделируя вероятное участие Украины в запланированной встрече Трампа с Путиным, эксперт отметил следующее: "Если это будет вариант: "Мы вас вызовем после того, как поговорим", то такое участие нам точно не нужно, потому что это будет выглядеть позорно даже с точки зрения морально-этических стандартов — молчу уже о международном праве и многих других подобных вещах. При этом при таких раскладах не то, что президенту Зеленскому в истории "Украина по вызову" не следует принимать участие, но и тому же Ермаку или Умерову, которые сейчас активизировались на международной геополитической площадке. Если же это будет трехсторонняя встреча Трамп — Зеленский- Путин, то конечно это адекватный формат".

Впрочем Игорь Рейтерович предполагает, что Трамп и Путин поговорят ни о чем "и соответственно присутствовать там президенту Украины тоже не имеет смысла".

Обратив внимание на то, что пока Украину на Аляску еще никто не приглашал, политолог резюмировал: "Какие-то фразы каких-то источников западных медиа о вероятном участии Украины — это все прекрасно, но мы все еще не слышим голоса официальных спикеров по этому поводу. Если говорить в целом, с учетом, что все еще будет согласовываться -пере согласовываться, то я считаю, все пройдет в более-менее приемлемом для нас формате. Почему? Потому что вариант, когда Трамп с Путиным о чем-то договорятся и поставят Зеленского в известность постфактум — политически убьет главу Белого дома. Я думаю, это прекрасно понимают в Госдепе и окружении Трампа, поэтому история там будет гораздо сложнее".

Отвечая на вопрос о том, чего больше несет для Украины встреча на Аляске — рисков или шансов — Игорь Рейтерович отметил: "Я бы поделил так: 60% рисков и 40% шансов. Но шансы зависят от того, какими будут предварительные договоренности США и РФ с одной стороны, и насколько все это будет согласовано с Украиной, с другой стороны".

Почему для Украины крайне важно участие Европы в переговорном процессе

Непосредственное участие президента Зеленского в саммите Трампа-Путина представляется вполне возможным для политолога, партнера агентства по правительственным связям и коммуникациям Good Politics Максима Джигуна.

Вместе с тем, в разговоре с Фокусом эксперт отметил, что пока не видит конфигурации, при которой именно трехсторонняя встреча на Аляске возможна: "Я думаю, что из-за наличия больших пробелов в смысле согласования позиций, многое будет происходить на уровне эмоций. И именно поэтому, на мой взгляд, участие Зеленского — человека эмоционального, который точно не согласится на какой-то "договорнячок", является минимальным. Но при этом встреча Зеленского с Трампом сразу после двусторонней встречи Трампа с Путиным для меня выглядит вполне вероятной. Не знаю, будет ли это физическое присутствие или разговор в формате онлайн, но такой вариант выглядит все более реалистичным. Особенно, учитывая то, что Украина с Европой консолидировали общую позицию и Украина заручилась той поддержкой, которая позволяет, если не быть паритетной во влиянии и важности, то по крайней мере близкой к силе, которую имеют США и РФ в переговорном процессе".

Политолог особо отмечает, что с приближением пятницы, 15 августа, когда запланирована встреча Трампа с Путиным, будут существенно усиливаться медиа-волны: "Российские пропагандисты уже поехали на Аляску и "прогревают" людей всякой ерундой. То есть, информационно-спекуляционная машина РФ уже набирает скорость. Между тем, мы будем наблюдать давление и со стороны Соединенных Штатов. Мы уже услышали заявление Ди Венса о том, что Америка прекратит "финансировать" войну в Украине, хотя все прекрасно знают, что США и так ничего не финансируют просто так. Я думаю, что это форма публичного давления на украинскую сторону для того, чтобы она поумерила свои абсолютно адекватные запросы относительно собственных территорий".

В сложившейся ситуации, считает Максим Джигун, сверхважным является совместное украинско-европейское давление на американскую администрацию, "ведь война идет на европейском континенте, а не в стране, которая находится за большим и красивым океаном".

По мнению эксперта, Путин, "как чрезвычайно опытный переговорщик и террорист" пока убежден в своем превосходстве над Трампом. Учитывая это, политолог выразил надежду, что президент США все же во время встречи face to face лично убедится в полной несостоятельности главы Кремля действительно двигаться компромиссным путем. Если так произойдет, констатирует Максим Джигун, это значительно усилит неприязнь Трампа к Путину, а затем давление со стороны Соединенных Штатов на Российскую Федерацию ощутимо возрастет.