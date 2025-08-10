"Мы хотим остановить убийства": Вэнс заявил, что США прекратят финансирование войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон больше не будет финансировать военные расходы в Украине. По его словам, США стремятся к мирному урегулированию войны.

Related video

Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки донесли до европейских партнеров: война России против Украины происходит "в ваших краях, прямо под носом". По его мнению, страны Европы должны играть ключевую роль в урегулировании конфликта, если он "вам так небезразличен", об этом Вэнс сказал в интервью Foxnews.

"Вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании обороны Украины самостоятельно. Я думаю, что президент (Трамп — ред.) и я, безусловно, считаем, что Америка покончила с финансированием военного бизнеса в Украине", — заявил вице-президент США.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки все еще хотят достичь мирного урегулирования войны в Украине.

"Мы хотим остановить убийства. Но американцы, я думаю, устали продолжать посылать свои деньги, свои налоговые доллары, на этот конкретный конфликт. Но если европейцы хотят взять на себя ответственность и фактически покупать оружие у американских производителей, мы с этим согласны, но мы больше не собираемся финансировать это (военный бизнес в Украине — ред.) сами", — сказал Вэнс.

Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не будут финансировать военные расходы в Украине Фото: Getty Images

Напомним, лидеры Европейского Союза призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Фокус также писал, что Владимир Путин предложил перемирие в воздухе и море перед встречей с Дональдом Трампом 15 августа. Далее ожидаются договоренности о замораживании войны в Украине, однако истинные намерения главы Кремля остаются под большим вопросом.