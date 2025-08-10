"Ми хочемо зупинити вбивства": Венс заявив, що США припинять фінансування війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме воєнні витрати в Україні. За його словами, США прагнуть мирного врегулювання війни.

Венс наголосив, що Сполучені Штати Америки донесли до європейських партнерів: війна Росії проти України відбувається "у ваших краях, прямо під носом". На його думку, країни Європи мають відігравати ключову роль у врегулюванні конфлікту, якщо він "вам так небайдужий", про це Венс сказав у інтерв’ю Foxnews.

"Ви повинні бути готові відігравати прямішу та суттєвішу роль у фінансуванні оборони України самостійно. Я думаю, що президент (Трамп – ред.) і я, безумовно, вважаємо, що Америка покінчила з фінансуванням воєнного бізнесу в Україні", – заявив віцепрезидент США.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати Америки усе ще хочуть досягти мирного врегулювання війни в Україні.

"Ми хочемо зупинити вбивства. Але американці, я думаю, втомилися продовжувати надсилати свої гроші, свої податкові долари, на цей конкретний конфлікт. Але якщо європейці хочуть взяти на себе відповідальність і фактично купувати зброю в американських виробників, ми з цим згодні, але ми більше не збираємося фінансувати це (воєнний бізнес в Україні – ред.) самі", – сказав Венс.

Джей Дi Венс заявив, що США більше не фінансуватимуть воєнні витрати в Україні Фото: Getty Images

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу закликали президента США Дональда Трампа вести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Фокус також писав, що Володимир Путін запропонував перемир'я в повітрі та морі перед зустріччю з Дональдом Трампом 15 серпня. Далі очікуються домовленості про заморожування війни в Україні, проте справжні наміри глави Кремля залишаються під великим питанням.