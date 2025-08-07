Встреча Трампа и Путина: Фокус выяснял, какую игру на самом деле затеяли в Кремле

Президент США Дональд Трамп заявляет о "хороших шансах" на встречу с главой Кремля Путиным уже в ближайшее время. После этого, предположил он, вероятна отдельная встреча в формате лидеров Украины, Соединенных Штатов и РФ. Когда и при каких условиях могут состояться указанные саммиты, выяснял Фокус.

В ночь на четверг, 7 августа во время традиционного брифинга в Белом доме Дональд Трамп отметил следующее: "Мы решили, что у нас были очень хорошие переговоры с Путиным (речь идет о визите спец посланника Виткоффа в Москву — Фокус), и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь. Высока вероятность того, что встреча с Владимиром Путиным состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно... я был разочарован раньше, но мы уже помогли решить пять войн".

Президент США несколько раз назвал встречу Уиткоффа с Путиным в Кремле "очень хорошей", однако "прорывом" он ее не считает. В целом, заявив о намерении встретиться с правителем России уже на следующей неделе, Дональд Трамп выразил желание организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины.

Владимир Зеленский в свою очередь в своем обращении 6 августа отметил: "Я говорил с президентом Трампом. Это разговор после того, как представитель президента Трампа Стив Уиткофф был в Москве. Наша общая с партнерами позиция — она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна — войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно. На звонке были европейские лидеры — я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты".

Официальный Киев, по словам главы государства, предложил США, чтобы уже в ближайшее время представители Украины и партнеров, а конкретно — советники по вопросам безопасности — определили "нашу общую позицию и наш общий взгляд" относительно шагов по установлению длительного и надежного мира.

Политолог Олег Лесной скептически смотрит на перспективу встречи, как Трампа с Путиным, так и формат трех с участием лидеров Украины, США и РФ. В частности, в разговоре с Фокусом, эксперт констатирует: "Всегда, когда россияне говорят — они врут, а в нашем случае они еще и затягивают время. Уверен, что на каком-то этапе россияне, извините за выражение, будут "быковать", а потом начнут переходить в режим предложений. А вообще, с тем, чтобы организовать встречу на таком уровне, нужно очень много компонентов, а компоненты — это опять-таки время. Впрочем, тот факт, что именно Путин артикулирует свое желание провести эти переговоры, свидетельствует о его неуверенной позиции относительно дальнейших шагов Трампа. С другой стороны, расплывчатость формулировок Трампа тоже оставляет поле для интерпретаций. Госсекретарь США Марко Рубио более четкий в оценках, но все равно конкретики очень не хватает — все выглядит туманно-призрачно".

По мнению эксперта, размытость контуров вероятной встречи Трампа с Путиным, открывает перед главой Кремля определенное окно возможностей: "Путину главное на этом этапе, прежде всего, не дать Трампу ввести санкции, а также провести летнюю военную кампанию и "танцы" вокруг встреч на высшем уровне дают ему время. Однако, если мы посмотрим на ситуацию на поле боя, то увидим, что на сегодня Покровск стоит, Сумская область стоит и Харьковская область тоже, а более 40 тысяч российских военных уже не стоят, а лежат и это самые большие показатели в этой войне за такой короткий период".

Констатировав отсутствие пока резкой риторики Трампа в отношении страны-агрессора, Олег Лесной добавил: "Сценариев того, что будет после 8 августа — дня завершения ультиматума Трампа Путину — достаточно много, но на мой взгляд, мы станем свидетелями на полшага или полудействия в смысле вероятного введения так называемых сигнальных санкций, а дальше — снова диалог. Это все не про оптимизм для Украины, потому что Трамп снова говорит о неделях, а это уже — конец августа. Ну, вот и все, Путин получил то, что хотел — лето. Радует лишь то, что лето не подарило Путину того, чего он стремился достичь на поле боя".

Заявление президента Зеленского о том, что Россия сейчас больше настроена на прекращение огня, эксперт растолковывает следующим образом: "Это — тактика не только не вхождения с Трампом в резонанс, но и определенного подыгрывания ему. Словом, это дипломатия, а Трамп любит, когда его чешут за ухом или повторяют его слова. Такая линия является правильной и она показала свою эффективность неоднократно. В частности, на недавнем саммите НАТО в Гааге был бенефис таких подходов и это дало результат. Поэтому наш президент использует такую риторику с тем, чтобы пульс и давление нормальной коммуникации с Трампом не прыгали".

Говорить о реальности встречи лидеров США и РФ с участием Зеленского или нет, несмотря на громкие заявления на самом высоком уровне, не приходится, убежден политолог Дмитрий Левусь. "На фоне эмоционального возбуждения Трампа, госсекретарь Рубио более сдержан в оценках происходящего после встречи Уиткоффа с Путиным. В принципе, как по мне, пока действительно нет никаких оснований говорить о том, что Трамп и Путин могут встретиться в ближайшее время", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Наряду с тем, политолог обращает особое внимание на свежие заявления Владимира Зеленского: "Констатировав вроде бы изменение позиции России в плане ее готовности к прекращению огня, президент далее сказал одну очень показательную и верную вещь о том, что ключевое сейчас, чтобы РФ снова не начала обманывать. Это важно, ведь мы уже видели, когда Москва вроде бы соглашалась с американскими предложениями и даже не отвергала категорически встречу Путин-Зеленский. Но потом всегда возникало "но", что, мол, это должно произойти после предварительной работы экспертов и так далее. То есть на самом деле, по большому счету по состоянию на сейчас ничего не изменилось и все эти встречи на президентском уровне выглядят, как чисто гипотетические".

Путин, считает Дмитрий Левусь, "играя с Трампом в свидание", продолжает крутить пластинку, на которой неустанно звучит мелодия затягивания времени.

"Россияне вообще очень прозрачны в своей тактике и стратегии — очевидно, что они по-прежнему занимаются имитацией доброй воли переговорного процесса для того, чтобы своими резкими возражениями не спровоцировать Трампа на резкие санкционные и другие антироссийские шаги. Поэтому, я считаю, что никаких иллюзий быть не должно. К большому сожалению, пока мы вернулись на несколько подобный весеннему дипломатический цикл", — резюмирует Дмитрий Левусь.

Во встрече Трампа с Путиным заинтересованы и Трамп, и Путин, отмечает в разговоре с Фокусом кандидат политических наук Алексей Буряченко. "Прежде всего, заинтересован Путин, потому что так или иначе, если эта встреча состоится, это будет свидетельствовать об активизации прежде всего двустороннего трека отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. У Трампа также есть заинтересованность во встрече с Путиным, поскольку такая встреча для него будет означать, что по российско-украинской войне будет какое-то смещение и как минимум Путин должен дать ему политический пас, например, готовность к "сеаѕеfire". В конце концов Трамп может это выдать за политическую победу и будет договариваться в дальнейшем с россиянами по широкому кругу вопросов: редкоземам РФ, которыми можно диверсифицировать поставки из Китая, Арктике и многим другим проектам, с которыми Дмитриев летал в свое время в Вашингтон", — аргументирует эксперт.

В то же время, отмечает Алексей Буряченко, встреча Трампа с Путиным невозможна без "какого-то существенного прогресса" в российско-украинской войне. Учитывая это, подчеркивает аналитик, рассчитывать на то, что такая встреча состоится в ближайшее время, не стоит.

"Путин хочет воевать в дальнейшем. Да, возможно он пойдет на какие-то незначительные сдвиги в своей позиции, но на "сеаѕеfire" в конце концов он, скорее всего, не пойдет", — прогнозирует эксперт.

Слова же президента Зеленского о том, что Россия более настроена на прекращение огня, Алексей Буряченко объясняет желанием Киева находиться на одной информационной волне с Вашингтоном.

Решительная настроенность Трампа на вторичные антироссийские санкции, считает политолог, так или иначе будет принуждать Российскую Федерацию к завершению войны. Вместе с тем, предполагает эксперт, в свете вероятного сентябрьского визита в Пекин, глава Белого дома может или оттянуть во времени введение рестрикций, которые прежде всего будут бить по Китаю, или же сделать какие-то малозначимые полушаги в данном направлении.

В этом контексте Алексей Буряченко напоминает о выходе с каникул 2 сентября Конгресса, который, по его мнению, может стать для Трампа политическим козлом отпущения в кейсе санкционных перипетий.