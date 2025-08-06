Встреча "последнего шанса": как прошли переговоры в Кремле и каким будет следующий шаг Трампа

6 августа ознаменовалось сразу двумя серьезными разговорами, целью которых является прекращение войны в Украине. Сначала спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился в Кремле с Владимиром Путиным, а затем Владимир Зеленский по дороге из Сумской области провел телефонный разговор с президентом США. Фокус пообщался с экспертами, которые предположили, каким может быть следующий шаг Дональда Трампа.

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Глава Белого дома назвал встречу российского президента и Стивена Уиткоффа "продуктивной", но тут же ввел дополнительные пошлины против Индии и пригрозил ими другим странам, покупающим российскую нефть. В свою очередь украинский лидер подчеркнул, что война должна завершиться честно, и на этом сошлись и они с Трампом, и европейские союзники.

Что же произошло на самом деле и чего ожидать от сегодняшних событий?

Политолог Олег Постернак в комментарии Фокусу отметил, что мы наблюдаем сложную политическую игру.

"Послушайте, все заинтересованные стороны за полгода переговоров между собой поняли одно преимущество насколько важно и правильно сохранять "тонкий лед" сложных отношений за пределами медийного и публичного интереса. Ибо в противном случае он обрастает "мхом" выдумок, интерпретаций и пены мнений, которые перегружают понимание и смещают акценты", – подчеркнул он.

Приезд Уиткоффа в Москву – сигнал для Путина, уверен эксперт.

Встреча Стивена Уиткоффа и Владимира Путина в Кремле Фото: РИА Новости

"Трехчасовая встреча Путина и Виткоффа — это встреча "последнего шанса" Трампа Путину, в которой Трамп уже потерял увлечение идеей взаимопонимания с Москвой для давления на Китай, а Путин вынужден показать свое настоящее лицо одержимого фанатика, мечтающего о зонах влияния на постсоветском пространстве и геноциде украинства как причине краха своих имперских замыслов", – объяснил политолог.

Постернак не исключает, что Путин сделал комбинированное предложение Трампу по Украине, которое может быть упаковано как определенный компромисс.

"Далее – реакция Зеленского и финализация действий США после обсуждения. Говорят, что это "воздушное перемирие" или определенная последовательность событий установления мира. Тем не менее, ожидания мира уже другие, по сравнению с мартом-маем этого года. Большинство оценок сводятся к тому, что Трамп применит экономическое принуждение в виде тарифов и вторичных санкций как реакцию на неуступчивость Путина", – резюмировал он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Getty Images

В свою очередь Станислав Желиховский, кандидат политических наук и эксперт-международник, во время общения с Фокусом не исключил гибридного сценария.

"То есть Москва могла подать определенные сигналы о готовности договариваться. Но это может быть снова имитация и оттягивание времени. Вместо этого Трамп может начать вводить санкции постепенно (вторичного характера), которые пока могут не иметь слишком разрушительного эффекта для РФ. Например, начиная с Индии. Но они покажут готовность США действовать решительно. Таким образом, игра может продолжиться. Но посмотрим — скоро узнаем больше".

Напомним, что несмотря на "продуктивную встречу в Кремле", США намерены ввести вторичные санкции в отношении России 8 августа.

Сигналом к этому решению стало отсутствие прогресса со стороны России в вопросе мира. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что готов ввести дополнительные экономические ограничения, если Москва не пойдет на компромисс по Украине.

Более того, он приказал Пентагону заключить контракты на производство специальных крылатых ракет для Украины. Снаряды полетят по целям в России.

Фокус писал, что Индия раскритиковала новые пошлины Трампа и указала на страны, которые тоже покупают нефть из РФ. Она пообещала защищать национальные интересы.