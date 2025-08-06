Зустріч "останнього шансу": як пройшли переговори в Кремлі і яким буде наступний крок Трампа

6 серпня ознаменувалося одразу двома серйозними розмовами, метою яких є припинення війни в Україні. Спочатку спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрівся в Кремлі з Володимиром Путіним, а потім Володимир Зеленський дорогою з Сумської області провів телефонну розмову з президентом США. Фокус поспілкувався з експертами, які припустили, яким може бути наступний крок Дональда Трампа.

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Глава Білого дому назвав зустріч російського президента і Стівена Віткоффа "продуктивною", але одразу ж запровадив додаткові мита проти Індії і пригрозив ними іншим країнам, які купують російську нафту. Зі свого боку український лідер наголосив, що війна має завершитися чесно, і на цьому зійшлися і вони з Трампом, і європейські союзники.

Що ж сталося насправді і чого очікувати від сьогоднішніх подій?

Політолог Олег Постернак у коментарі Фокусу зазначив, що ми спостерігаємо складну політичну гру.

"Послухайте, всі зацікавлені сторони за півроку переговорів між собою зрозуміли одну перевагу — наскільки важливо й правильно зберігати "тонкий лід" складних стосунків за межами медійного та публічного інтересу. Бо в іншому разі він обростає "мохом" вигадок, інтерпретацій і піни думок, які перевантажують розуміння і зміщують акценти", — наголосив він.

Приїзд Віткоффа в Москву — сигнал для Путіна, упевнений експерт.

Зустріч Стівена Віткоффа і Володимира Путіна в Кремлі Фото: РИА Новости

"Тригодинна зустріч Путіна і Віткоффа — це зустріч "останнього шансу" Трампа Путіну, в якій Трамп уже втратив захоплення ідеєю порозуміння з Москвою для тиску на Китай, а Путін змушений показати своє справжнє обличчя одержимого фанатика, який мріє про зони впливу на пострадянському просторі та геноцид українства як причину краху своїх імперських задумів", — пояснив політолог.

Постернак не виключає, що Путін зробив комбіновану пропозицію Трампу щодо України, яка може бути упакована як певний компроміс.

"Далі — реакція Зеленського і фіналізація дій США після обговорення. Кажуть, що це "повітряне перемир'я" або певна послідовність подій встановлення миру. Тим не менш, очікування миру вже інші, порівняно з березнем-травнем цього року. Більшість оцінок зводяться до того, що Трамп застосує економічний примус у вигляді тарифів і вторинних санкцій як реакцію на непоступливість Путіна", — резюмував він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Своєю чергою Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник, під час спілкування з Фокусом не виключив гібридного сценарію.

"Тобто Москва могла подати певні сигнали про готовність домовлятися. Але це може бути знову імітація та відтягування часу. Натомість Трамп може почати запроваджувати санкції поступово (вторинного характеру), які поки що можуть не мати надто руйнівного ефекту для РФ. Наприклад, починаючи з Індії. Але вони покажуть готовність США діяти рішуче. Таким чином, гра може продовжитися. Але подивимося — скоро дізнаємося більше".

Нагадаємо, що незважаючи на "продуктивну зустріч у Кремлі", США мають намір ввести вторинні санкції щодо Росії 8 серпня.

Сигналом до цього рішення стала відсутність прогресу з боку Росії в питанні миру. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що готовий ввести додаткові економічні обмеження, якщо Москва не піде на компроміс щодо України.

Ба більше, він наказав Пентагону укласти контракти на виробництво спеціальних крилатих ракет для України. Снаряди полетять по цілях у Росії.

Фокус писав, що Індія розкритикувала нові мита Трампа і вказала на країни, які теж купують нафту з РФ. Вона пообіцяла захищати національні інтереси.