США введут вторичные санкции против России 8 августа, — Reuters

Встреча Стивена Виткоффа и Владимира Путина в Кремле, по данным источников журналистов, прошла хорошо, однако в пятницу стоит ожидать введения вторичных санкций против Москвы.

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США намерены ввести вторичные санкции в отношении России 8 августа, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Это произойдет после поездки представителя американской администрации Стивена Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с Владимиром Путиным.

По данным Reuters, стороны обсуждали перспективы прекращения войны, которая длится уже более трех лет. Уиткофф провел с российским лидером почти трехчасовую встречу. Помощник Кремля Юрий Ушаков назвал диалог "конструктивным", однако воздержался от разглашения подробностей до возвращения американского эмиссара в Вашингтон.

Источники агентства указывают, что сигналом к новым санкциям стало отсутствие прогресса со стороны России в вопросе мира. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что готов ввести дополнительные экономические ограничения, если Москва не пойдет на компромисс по Украине. По информации источников, он уже обсудил ситуацию по телефону с Владимиром Зеленским.

В то же время в Кремле рассматривают возможность моратория на воздушные удары обеих сторон, о котором намекал белорусский лидер Александр Лукашенко. Такая инициатива, хоть и не является полноценным прекращением огня, могла бы стать символическим шагом к деэскалации.

Впрочем, как пишет Reuters, Путин вряд ли примет ультимативные условия США. Российская сторона настаивает на собственном видении урегулирования — в частности, на нейтралитете Украины, юридических гарантиях относительно нерасширения НАТО и признании территориальных изменений.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что анонс санкций может появиться в ближайшее время. По его словам, он уже пообщался с Уиткоффом и ожидает дальнейших консультаций.

Зато аналитики сомневаются в успешности дипломатической миссии. Как отметил австрийский эксперт Герхард Манготт, визит Виткоффа является попыткой найти компромисс, который позволил бы обеим сторонам "сохранить лицо", однако пока уступок не видно.

Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину продолжается с февраля 2022 года. США и союзники неоднократно вводили санкции против Москвы, однако вторичные ограничения, направленные на страны, сотрудничающие с Россией, до сих пор не применялись широко. Ожидается, что 8 августа Вашингтон сделает очередной шаг в этом направлении.

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