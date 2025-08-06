США запровадять вторинні санкції проти Росії 8 серпня, — Reuters

Зустріч Стівена Віткоффа та Володимира Путіна у Кремлі, за даними джерел журналістів, минула добре, однак у п'ятницю варто очікувати на запровадження вторинних санкцій проти Москви.

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США мають намір запровадити вторинні санкції щодо Росії 8 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім. Це станеться після поїздки представника американської адміністрації Стівена Віткоффа до Москви, де він провів переговори з Володимиром Путіним.

За даними Reuters, сторони обговорювали перспективи припинення війни, що триває вже понад три роки. Віткофф провів із російським лідером майже тригодинну зустріч. Помічник Кремля Юрій Ушаков назвав діалог "конструктивним", проте утримався від розголошення подробиць до повернення американського емісара до Вашингтона.

Джерела агентства вказують, що сигналом до нових санкцій стала відсутність поступу з боку Росії у питанні миру. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що готовий ввести додаткові економічні обмеження, якщо Москва не піде на компроміс щодо України. За інформацією джерел, він уже обговорив ситуацію телефоном з Володимиром Зеленським.

Водночас у Кремлі розглядають можливість мораторію на повітряні удари обох сторін, про який натякав білоруський лідер Олександр Лукашенко. Така ініціатива, хоч і не є повноцінним припиненням вогню, могла би стати символічним кроком до деескалації.

Втім, як пише Reuters, Путін навряд чи прийме ультимативні умови США. Російська сторона наполягає на власному баченні врегулювання – зокрема, на нейтралітеті України, юридичних гарантіях щодо нерозширення НАТО та визнанні територіальних змін.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що анонс санкцій може з’явитися найближчим часом. За його словами, він уже поспілкувався з Віткоффом і очікує подальших консультацій.

Натомість аналітики сумніваються в успішності дипломатичної місії. Як зазначив австрійський експерт Герхард Манготт, візит Віткоффа є спробою знайти компроміс, який дозволив би обом сторонам "зберегти обличчя", однак наразі поступок не видно.

На тлі цього президент США Дональд Трамп повідомив, що на зустрічі Віткоффа з Путіним було досягнуто суттєвого прогресу.

"Я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижні", – написав Трамп.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває з лютого 2022 року. США та союзники неодноразово вводили санкції проти Москви, проте вторинні обмеження, які спрямовані на країни, що співпрацюють із Росією, досі не застосовувалися широко. Очікується, що 8 серпня Вашингтон зробить черговий крок у цьому напрямку.

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