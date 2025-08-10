"Они не хотят останавливать убийства": Зеленский сказал, что делать, если Россия не собирается заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что Россия продолжает осуществлять массированные атаки по украинским городам и селам, в частности в прифронтовых и приграничных регионах. По словам Зеленского, если враг не хочет останавливать войну, то надо остановить его экономику.

Владимир Зеленский сообщил, что 10 августа Запорожье подверглось удару авиабомб: повреждены жилые дома, автовокзал и одна из местных клиник. Есть пострадавшие, которым оказывают необходимую помощь. Зеленский поблагодарил спасателей, медиков и полицейских за оперативную работу и спасение людей.

Глава государства подчеркнул, что Россия не демонстрирует никаких реальных шагов к миру, а ее единственная цель — уничтожение Украины.

"Поэтому нужны санкции, нужно давление. Нужна сила — прежде всего Соединенных Штатов, Европы и всех наций мира, которые стремятся к миру. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", — подчеркнул президент.

Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что Украина не собирается отдавать свои территории России. Ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, поэтому отступать от него невозможно, заявил президент.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон больше не будет финансировать военные расходы в Украине. По его словам, США стремятся к мирному урегулированию войны.

А лидеры Европейского Союза призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".