"Вони не хочуть зупиняти вбивства": Зеленський сказав, що робити, якщо Росія не збирається закінчувати війну

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що Росія продовжує здійснювати масовані атаки по українських містах і селах, зокрема у прифронтових та прикордонних регіонах. За словами Зеленського, якщо ворог не хоче зупиняти війну, то треба зупинити його економіку.

Володимир Зеленський повідомив, що 10 серпня Запоріжжя зазнало удару авіабомб: пошкоджено житлові будинки, автовокзал та одну з місцевих клінік. Є постраждалі, яким надають необхідну допомогу. Зеленський подякував рятувальникам, медикам та поліцейським за оперативну роботу та порятунок людей.

Глава держави наголосив, що Росія не демонструє жодних реальних кроків до миру, а її єдина мета — знищення України.

"Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Потрібна сила — передусім Сполучених Штатів, Європи та всіх націй світу, які прагнуть миру. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", — підкреслив президент.

Нагадаємо, 9 серпня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що Україна не збирається віддавати свої території Росії. Відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України, тому відступати від нього неможливо, заявив президент.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме воєнні витрати в Україні. За його словами, США прагнуть мирного врегулювання війни.

А лідери Європейського Союзу закликали президента США Дональда Трампа вести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".