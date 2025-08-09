Україна не даруватиме свою землю: Зеленський прокоментував заяву Трампа (відео)

Відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України, тому відступати від нього неможливо, заявив президент Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці щодо завершення війни, що триває на українській землі, але яку все одно не закінчити без України, зазначив у своєму зверненні глава держави Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російський лідер не вірив в українців, не зважав на них, тому ухвалив своє "безнадійне рішення" спробувати захопити країну. Але, підкреслив політик, українці сильні, бо захищають своє.

"Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло", — зазначив Зеленський, додавши, що український народ заслуговує на мир.

Утім, наголосив президент, усі партнери мають розуміти, що таке достойний мир і саме Росія, яка розпочала війну та затягує її, має закінчити з нею.

"І саме це проблема, а не щось інше. Відповідно, українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", — підкреслив Зеленський.

Також він наголосив, що Київ готовий до реальних рішень, які можуть дати мир, а ось будь-які рішення, які прийматимуться проти України та без України, одночасно є рішеннями проти миру.

"Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють", — підкреслив політик.

За його словами, усім потрібен реальний, живий мир, який люди поважатимуть.

"Ми готові разом з президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання Москви", — заявив Зеленський.

Також він подякував усім українцям за єдність, а військовим за збереження незалежності.

"Стійте міцно. Це наша земля", — наголосив президент.

Нагадаємо, президенти США та РФ зустрінуться 15 серпня на території американського штату Аляска. Також американський президент Дональд Трамп анонсував обмін територіями у разі підписання мирної угоди між Росією та Україною.

