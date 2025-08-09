Украина не будет дарить свою землю: Зеленский прокомментировал заявление Трампа (видео)

Ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, поэтому отступать от него невозможно, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке встречи с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске по завершению войны, которая продолжается на украинской земле, но которую все равно не закончить без Украины, отметил в своем обращении глава государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что российский лидер не верил в украинцев, не считался с ними, поэтому принял свое "безнадежное решение" попытаться захватить страну. Но, подчеркнул политик, украинцы сильны, потому что защищают свое.

"Многие в мире стали на сторону Украины за время войны. Даже те, кто с Россией, знают, что она творит зло", — отметил Зеленский, добавив, что украинский народ заслуживает мира.

Впрочем, подчеркнул президент, все партнеры должны понимать, что такое достойный мир и именно Россия, которая начала войну и затягивает ее, должна закончить с ней.

"И именно это проблема, а не что-то другое. Соответственно, украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", — подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что Киев готов к реальным решениям, которые могут дать мир, а вот любые решения, которые будут приниматься против Украины и без Украины, одновременно являются решениями против мира.

"Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают", — подчеркнул политик.

По его словам, всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать.

"Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми нашими партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира. Мира, который не развалится из-за желания Москвы", — заявил Зеленский.

Также он поблагодарил всех украинцев за единство, а военных за сохранение независимости.

"Стойте крепко. Это наша земля", — подчеркнул президент.

Напомним, президенты США и РФ встретятся 15 августа на территории американского штата Аляска. Также американский президент Дональд Трамп анонсировал обмен территориями в случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

