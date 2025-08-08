Опасный поворот: почему встреча Трампа и Путина может обернуться трагедией для Украины

Непосредственное участие Украины в мирно-переговорном процессе вполне справедливо, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя перипетии вокруг вероятной встречи руководителей Белого дома и Кремля. Когда и в каком формате в конце концов состоятся контакты по мирному урегулированию на высшем уровне, выяснял Фокус.

Related video

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 августа опроверг информацию, которая появилась накануне в медиа о том, что для встречи с ним Путин сначала должен встретиться с Владимиром Зеленским. В частности, на вопрос журналистов о том, должен ли глава Кремля сначала встретиться с украинским президентом для того, чтобы потом провести встречу с ним, американский президент ответил: "Нет". "Они (Зеленский и Путин — Фокус) хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить убийства", — резюмировал Дональд Трамп.

Как известно, неназванный источник в Белом доме в комментарии The New York Post, которая считается любимой газетой президента США, сообщил, мол, встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам российский правитель также встретится с главой украинского государства.

Что о дипломатическом урегулировании говорят в Киеве и Москве

Непосредственное участие Украины в мирно-переговорном процессе является вполне справедливым, заявляет президент Владимир Зеленский.

"Конечно, каждый точно знает, что ключевые решения в России принимает один человек. И что этот человек боится санкций Соединенных Штатов Америки. И что справедливо, чтобы Украина была участницей переговоров. Война России против Украины, против нашей независимости как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч, встреч лидеров — это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили — о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате. Обо всех возможностях. Я благодарен президенту Трампу за открытость к поиску действительно решений. Мы в Украине уверены, что эту войну можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть очень взвешенными — именно такими, которые сработают", — акцентировал Зеленский.

Владимир Зеленский: "Справедливо, чтобы Украина была участницей переговоров" Фото: Офис президента

Зато Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подходят для проведения саммита Россия — США на уровне лидеров. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие такого рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов, — отметил Путин, — Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест".

Что же касается перспективы встречи с Владимиром Зеленским, то Путин отметил следующее: "Я уже много раз говорил, что я не имею ничего против этого в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. К сожалению, мы еще далеки от создания таких условий".

С какой целью Путин "заварил кашу" со встречей с Трампом

На самом деле Путин не имеет реальных намерений проводить реальные переговоры о мире, считает политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук. В частности, в разговоре с Фокусом аналитик отметил: "Конечно, ничего в путинской голове не изменилось и он настроен воевать в дальнейшем. Если ты не хочешь здесь и сейчас встречаться с Зеленским, то, спрашивается, какой мир и с кем ты собираешься заключать? Между тем Путину крайне важно убедить Трампа в вроде бы своей серьезной настроенности на дипломатический диалог. Впрочем, команда Белого дома, как по мне на данный момент действует более-менее правильно, хотя должны понимать, что Трамп может иметь какие-то собственные мысли, которые в один миг могут сломать всю линию США".

По мнению эксперта, многое сейчас зависит от санкционной линии Белого дома: "Если Трамп в конце концов скажет, что не будет вводить санкции против РФ, поскольку нужно дать шанс миру, значит россиянам удалось его в очередной раз "намахать". В случае же, если же санкции таки будут введены с оговоркой о том, что их снимут при условии достижения успеха в вопросе мирного урегулирования — это уже будет более интересная история, которая будет свидетельствовать о том, что команда Трампа провела работу над ошибками и соответственно вопрос использования россиянами переговорной темы для затягивания времени, закрыт".

Эксперт: "Путин "заварил кашу" со встречей с Трампом с целью избежать американских санкций" Фото: Из открытых источников

Путин "заварил кашу" со встречей с Трампом с целью избежать американских санкций, говорит Петр Олещук. "Эту встречу представляют в Москве, как нечто невероятно знаковое и уважительное по отношению к Трампу. А на самом деле цель Кремля была и остается неизменной — тянуть время", — добавляет политолог.

"Вполне понятно, что Путина чрезвычайно беспокоят вторичные санкции, потому что это касается и денег его главных экономических партнеров и он хочет этот вопрос как минимум отсрочить. Я думаю, что Путин рассуждает примерно так, как ему говорят в его Генштабе — вот, мол, через два-три месяца украинские фронтовые позиции ухудшатся и тогда можно включать на своих условиях дипломатические механизмы. Но если бы россияне не раздували щеки, Путин на самом деле боится американцев и ярким свидетельством тому является казус Медведева, который "наехал" на Трампа, а когда тот ответил — заткнулся и сидит тихо, как мышь под веником. То есть, Медведеву очевидно сказали замолчать и он замолчал. Поэтому я думаю, что Путин реально опасается сильно разозлить Трампа", — подчеркивает Петр Олещук.

Эксперт: "Трамп боится идти до конца, поскольку после введения санкций, ему придется увеличивать военную поддержку Украины" Фото: Getty Images

Моделируя дальнейшее развитие событий, политолог отметил: "Мне кажется, Путин может задействовать следующую схему: Кремль объявит о своей готовности по прекращению огня, но будет настаивать на предварительном решении вопроса оккупированных им украинских территорий. Иначе говоря, Путин получит территориальную карту, а обсуждать территории можно бесконечно долго. Но на самом деле для Путина этот территориальный вопрос вторично-проходной, поскольку он хочет гарантии контроля над всей Украиной".

Москва, прогнозирует Петр Олещук, с помощью разнообразных манипулятивных приемов, будет тянуть время до поздней осени, делая ставку на "какой-то серьезный захват в Украине", что позволит ей диктовать свои условия в вопросе мирного урегулирования.

Какие переговорные "шашечки" приготовил Путин для Трампа

В том, что для Путина сейчас чрезвычайно важно сохранить связь с Соединенными Штатами Америки убежден политолог Алексей Якубин. "Если у Кремля полностью прервется контакт со Штатами, это будет означать, что Путин останется один на один с Китаем. То есть, потенциальные большие объятия Си — одна из причин, почему Путин поднял вопрос личной встречи с Трампом. Ну, а вторая причина, конечно же, санкционная. Переводя дискуссию с американцами в другую плоскость, Путин оттягивает санкционный час "Ч", — аргументирует эксперт в разговоре с Фокусом.

В то же время Трамп, убежден политолог, боится идти до конца, поскольку после введения санкций, ему придется увеличивать военную поддержку Украины: "Угрожая Путину в последние недели, Трамп, как по мне, просто повышал ставки, чтобы Кремль предложил что-то взамен. И мне кажется, вот этим "что-то" и стала предложенная россиянами встреча Путина с Трампом".

Наряду с тем, тематический кейс американо-российской встречи на высшем уровне, констатирует Алексей Якубин, в одинаковой степени выгоден Трампу и Путину. "Трампу это позволяет подняться в глазах своих избирателей, которым не нравится, что их президент размахивает кулаком перед россиянами, а те его постоянно игнорируют. Ну, а Путину это позволяет не просто сохранить связь со Штатами, но и тянуть время", — отмечает эксперт.

Эксперт: "Потенциальные большие объятия Си — одна из причин, почему Путин поднял вопрос личной встречи с Трампом" Фото: uatv.ua

Отвечая на вопрос о вероятных временных рамках встречи лидеров США и РФ, после которой может состояться их контакт с президентом Зеленским, политолог отметил: "Встречи такого уровня готовятся точно больше недели, потому что это серьезная работа команд. Плюс — избрание места встречи, вопросы без пекового толка и так далее, и тому подобное. То есть 10, а то и больше дней понадобится для организации встречи. Но здесь есть показательный момент. Москва сейчас пытается повернуть ситуацию таким образом, что Путин, мол, готов решать с Трампом все-все вопросы, оставив за переговорными дверями не только Украину, но и Европу. Похоже, одной из ключевых целей России на дипломатическом направлении является полное выбивание Европы из истории мирного урегулирования".

Россияне, предполагает Алексей Якубин, могут предложить Трампу в качестве переговорной "кости" дискуссию о поэтапном прекращении огня и президент США примет этот пас, поскольку для него крайне важны "шашечки", которые можно демонстрировать публично своей аудитории. Потенциальная встреча с Путиным, констатирует политолог, в глазах Трампа и выглядит как те самые электорально соблазнительные шашечки, которые впрочем не позволяют ехать в направлении установления устойчивого мира.