"Он хорошо разговаривает": Трамп назвал условие встречи с Путиным, — New York Post

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с Владимиром Путиным только при условии, что тот предварительно проведет переговоры с Владимиром Зеленским. В Белом доме считают, что участие Украины является критическим для избежания манипуляций со стороны Кремля.

В комментарии изданию представитель Белого дома отметил: "Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась". При этом место возможных переговоров до сих пор не определено.

Во время брифинга Трамп отметил, что не слишком оптимистично оценивает перспективу переговоров. По его словам, он неоднократно был разочарован пустыми обещаниями Кремля относительно мира. Особенно это стало заметно в последнее время — после новых волн воздушных ударов по гражданским объектам в Украине.

"Он красиво разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — заявил Трамп, имея в виду Путина.

В Белом доме опасаются, что личная встреча между Путиным и Трампом без участия Украины позволит российскому лидеру влиять на позицию США, и Трамп станет объектом манипуляций.

Президент США добавил, что в ближайшие недели станет понятно, действительно ли Путин заинтересован в завершении войны. В то же время он признал, что трехсторонние переговоры с участием Зеленского могли бы стать серьезным прорывом на пути к миру.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году ни одному мировому лидеру не удавалось собрать президентов Украины и России за одним столом.

