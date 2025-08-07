Одно из подходящих мест: Путин назвал, где хочет встретиться с Трампом (видео)

Президент РФ Владимир Путин назвал вероятным местом встречи с президентом США Дональдом Трампом Объединенные Арабские Эмираты. При этом он заявил, что для его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским "не созданы условия".

Related video

Российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости" 7 августа опубликовало видео, на котором Путин отвечает на вопросы журналистов относительно потенциальной встречи с президентом США. Он заявил, что интерес к двустороннему саммиту есть и у Штатов, и у России.

"Заинтересованность была проявлена с обеих сторон", — сказал российский диктатор.

По словам Путина, у Кремля есть много "друзей", которые могут помочь организовать подобный саммит, один из которых — президент ОАЭ.

"Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", — сказал лидер РФ.

На вопрос о возможности встречи с Владимиром Зеленским президент страны-агрессора ответил, что ничего не имеет против, но для этого необходимы "определенные условия", до создания которых "пока далеко".

Потенциальная встреча Трампа и Путина 2025 года: детали

Дональд Трамп ночью 7 августа назвал "очень хорошими" переговоры с россиянами, которые накануне провел его спецпредставитель Стив Уиткофф в Москве, и допустил вероятность встречи с Путиным в ближайшее время.

Кремль подтвердил подготовку встречи: помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа заявил, что стороны начали подготовку встречи Путина и Трампа, которая должна состояться ориентировочно на следующей неделе. При этом он отказался комментировать вероятность трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский 7 августа призвал заканчивать войну и отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода со стороны россиян.