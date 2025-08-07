Одне з підходящих місць: Путін назвав, де хоче зустрітися з Трампом (відео)

Президент РФ Володимир Путін назвав імовірним місцем зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Об'єднані Арабські Емірати. При цьому він заявив, що для його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським "не створені умови".

Російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости" 7 серпня опублікувало відео, на якому Путін відповідає на питання журналістів щодо потенційної зустрічі з президентом США. Він заявив, що інтерес до двостороннього саміту є і в Штатів, і в Росії.

"Зацікавленість було виявлено з обох сторін", — сказав російський диктатор.

За словами Путіна, у Кремля є багато "друзів", які можуть допомогти організувати подібний саміт, один із яких — президент ОАЕ.

"Я думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із цілком підходящих місць", — сказав лідер РФ.

На питання щодо можливості зустрічі з Володимиром Зеленським президент країни-агресора відповів, що нічого не має проти, але для цього необхідні "певні умови", до створення яких "поки далеко".

Потенційна зустріч Трампа і Путіна 2025: деталі

Дональд Трамп уночі 7 серпня назвав "дуже хорошими" переговори з росіянами, які напередодні провів його спецпредставник Стів Віткофф у Москві, і допустив імовірність зустрічі з Путіним найближчим часом.

Кремль підтвердив підготовку зустрічі: помічник президента РФ Юрій Ушаков 7 серпня заявив, що сторони розпочали підготовку зустрічі Путіна і Трампа, яка має відбутися орієнтовно наступного тижня. При цьому він відмовився коментувати імовірність тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський 7 серпня закликав закінчувати війну та зазначив, що Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з боку росіян.