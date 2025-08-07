"Є усі шанси": Трамп прокоментував можливість зустрічі з Путіним найближчим часом (відео)

Президент США Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. За його словами, США вдалося провести "дуже хороші" переговори з Кремлем 6 серпня.

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Дональд Трамп вважає, що наразі є дуже високими шанси його зустрічі з Путіним вже найближчим часом. Про це президент США оголосив під час виступу в Овальному кабінеті Білого дому уночі 7 серпня за київським часом.

"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори з Путіним. Є великі шанси, що зустріч відбудеться дуже скоро", — зазначив Трамп.

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