Зустріч Трампа і Путіна: Рубіо анонсував розмову і розкрив, які питання стануть ключовими у завершенні війни

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, заявивши, що перед цим "має багато що статися", а також анонсувавши розмову між лідерами.

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Марко Рубіо повідомив також, що у США тепер "краще розуміють" умови, за яких Росія б могла завершити війну проти України. Фокус зібрав головні заяви держсекретаря США, які той озвучив в етері Fox News.

Коментуючи можливість зустрічі двох лідерів вже наступного тижня, Марко Рубіо повідомив про те, що перед цим "має багато чого трапитися", попри те, що зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Путіним була продуктивною. Однак при цьому посадовець такої можливості не відкидає.

"Багато чого має статися, перш ніж Трамп зустрінеться з Путіним", — зазначив він.

При цьому Марко Рубіо допускає, що Трамп та Путін можуть провести телефонну розмову найближчими днями. Однак вона, за його словами, наразі не запланована.

Марко Рубіо також прокоментував питання нових санкцій, які розглядають у США задля посилення тиску на Росію, аби досягти мирної угоди. За його словами, Дональд Трамп має ухвалити рішення щодо них вже найближчим часом.

"Трамп у найближчі 24-36 годин ухвалить рішення про можливість введення нових санкцій проти Росії", — повідомив посадовець.

Які питання стануть ключовими для закінчення війни

За словами Марко Рубіо, у завершенні російсько-української війни ключовими стануть питання територій. При цьому він не уточнив, про які саме території йдеться.

У США натомість вважають, за словами Рубіо, що на цьому етапі на переговорах щодо України має бути оголошений режим припинення вогню.

Нагадаємо, 6 серпня газета NYT повідомила, що Трамп має намір зустрітися з Путіним вже наступного тижня, а потім і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Також 6 серпня Володимир Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом після переговорів у Кремлі.