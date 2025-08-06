Трамп має намір зустрінеться з Путіним уже наступного тижня, — ЗМІ

Президент США повідомив європейським лідерам про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, а потім і з президентом України Володимиром Зеленським. Європейських колег запрошувати не будуть.

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Зустріч президентів має відбутися вже наступного тижня. Про це NYT повідомили два джерела, знайомі з планом Дональда Трампа.

Інсайдери стверджують, що президент США розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. Зустрічі відбуватимуться тільки за участю самого Трампа, Путіна і Зеленського, без участі європейських колег.

Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль на зустрічах, присвячених припиненню воєнних дій між Росією та Україною, водночас підтримуючи свого європейського сусіда, схоже, погодилися із заявою Трампа, повідомило одне з джерел.

Поки незрозуміло, чи погодилися Путін і Зеленський із планом, описаним Трампом.

Однак Зеленський був присутній на телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами, заявивши після телефонної розмови, що в нього була "бесіда з президентом Трампом", і що його позиція та позиція європейських лідерів полягають у тому, що "війна має закінчитися", але це має бути "чесне завершення".

У телефонній розмові також узяли участь лідер Сполученого Королівства, канцлерка Німеччини та генеральна секретарка НАТО, а також віцепрезидентка Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який сьогодні зустрічався з Путіним у Кремлі.

Дональд Трамп уже розповів подробиці телефонної розмови в пості в соціальних мережах, повідомивши, що Віткофф і Путін провели тригодинну зустріч. Про плани на наступний тиждень він не писав.

"Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що ця війна має бути завершена, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!", — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Представники Білого дому і Кремля не прокоментували плани Дональда Трампа провести зустріч із Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Дональд Трамп упродовж кількох місяців намагався надати Путіну можливість сісти за стіл переговорів. Однак нещодавно він публічно розкритикував кремлівського лідера, заявивши, що він просто намагається виграти час.

А після візиту Стіва Віткоффа до Москви на сайті Білого дому з'явився указ Трампа про підвищення мит для Індії. І в одному з абзаців Росію названо "винятковою загрозою" для США.