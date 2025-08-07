"Есть все шансы": Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным в ближайшее время (видео)

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, США удалось провести "очень хорошие" переговоры с Кремлем 6 августа. Также Трамп анонсировал новые вторичные санкции.

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Дональд Трамп считает, что сейчас очень высоки шансы его встречи с Путиным уже в ближайшее время. Об этом президент США объявил во время выступления в Овальном кабинете Белого дома ночью 7 августа по киевскому времени.

"Сегодня мы провели очень хорошие переговоры с Путиным. Есть большие шансы, что встреча состоится очень скоро", — отметил Трамп.

При этом Трамп добавил, что считает перспективы завершения российско-украинской войны "очень хорошими".

Также "хорошими" американский президент считает переговоры, которые провел его спецпредставитель Стив Уиткофф в Москве 6 августа. Однако при этом Дональд Трамп не может назвать их "прорывом" в шагах по завершению российско-украинской войны. При этом он назвал переговоры "постепенной работой".

Трамп анонсировал новые вторичные санкции

Выступая в Овальном кабинете Белого дома, Дональд Трамп также упомянул о вторичных санкциях, которые он начал накладывать против стран, торгующих нефтью с Россией. Речь идет в частности об Индии, на которую были введены 25% пошлины на товары, импортируемые из страны.

Когда журналисты спросили у Трампа, почему именно Индия стала первой страной из числа тех, кто торгует с Россией, американский лидер заявил, что вторичных санкций будет еще много.

"Вы увидите гораздо больше вторичных санкций", — подчеркнул Трамп.

При этом Дональд Трамп не исключает, что пошлины будут введены также против Китая.

Встреча Трампа и Путина: что известно

Вечером 6 августа газета NYT сообщила, что Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. Встреча, по данным источников издания, может состояться уже на следующей неделе. Кроме того, медиа анонсировало встречу Трампа и Владимира Зеленского.

Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что до встречи Трампа и Путина "должно многое произойти", однако не исключил вероятность такого события. При этом политик отметил, что, вероятно, между лидерами состоится телефонный разговор в ближайшее время.