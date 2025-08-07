Зеленский призвал заканчивать войну: в каких форматах может пройти встреча Путина и Трампа
Владимир Зеленский заявил о встречах для согласования мира в Украине. Одновременно он созывает совещание о "дипстрайках" по РФ и просит больше инвестировать в дальнобойное оружие.
Вчера, 6 августа, обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира в Украине на уровне лидеров: два двусторонние и один — трехсторонний. Об этом написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", — заметил он.
Также украинский президент говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия считают, что нужно как можно быстрее завершить войну достойным миром.
"Параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия", — добавил он.
Советы безопасности двух стран 7 августа сегодня проведут онлайн-встречу для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов, заключил Зеленский.
Удары по территории России
Одновременно Зеленский отчитался о проведении совещания по поводу "дипстрайков" — ответов на российские удары по Украине. Руководство ВСУ, СБУ, министр обороны Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Рустем Умеров рассказывали о масштабе поражений целей в России и всех результатах.
"Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями. Российская логистика, военные объекты, с которых бомбят нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", — сообщил президент.
Военное руководство определило приоритеты для "дипстрайков" и оборонных производств.
В вечернем обращении 6 августа Владимир Зеленский говорил об изменении точки зрения Москвы: теперь Россия "больше настроена на прекращение огня" и давление Штатов "срабатывает".
"Главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни США', — подчеркивал Зеленский.
Напомним, в Госдепартаменте США заявляли, что ключевым вопросом завершения войны в Украине будет принадлежность территорий.
Фокус ранее писал, что Международный уголовный суд заочно арестовал Путина за военные преступления в Украине. Из-за этого организаторам встречи придется потрудиться.