Встреча Путина и Трампа: в России назвали вероятную дату саммита лидеров
Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе — ориентировочной датой называют 15 августа. Кроме этого, Кремль рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как возможную площадку для саммита.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. В частности, по информации агентства ТАСС, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что именно следующая неделя была определена как ориентир для проведения переговоров.
"Был ориентир — следующая неделя, но стороны только начинают непосредственную подготовку к этой важной встрече. Сколько именно продлится подготовка — сказать трудно. Впрочем, вариант встречи на следующей неделе вполне рассматривался, и мы к нему относимся положительно", — отметил Ушаков.
Ранее издание The New York Times сообщало, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным именно на следующей неделе.
Кроме того, одним из возможных мест для проведения саммита Кремль считает Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил сам Путин после переговоров с президентом ОАЭ, состоявшихся в Кремле.
"У нас много друзей, которые готовы помочь в организации мероприятия такого масштаба. Один из них — президент ОАЭ. Думаю, мы примем решение, но это вполне подходящее место", — отметил российский лидер, проводя экскурсию для своего гостя по Большому Кремлевскому дворцу.
Встреча президентов РФ и США — что известно
Напомним, что после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Путин предложил провести встречу с Трампом. Тот позвонил европейским лидерам и заявил о возможных переговорах уже на следующей неделе, а впоследствии — и трехстороннюю встречу с Зеленским.
В Белом доме подтвердили заинтересованность Трампа в таких переговорах — "ради завершения жестокой войны". Место встречи еще согласовывают, однако, как уже отмечалось, среди вариантов есть Объединенные Арабские Эмираты.
Также Фокус писал, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии предварительных переговоров российского лидера с Владимиром Зеленским. Более того, президент США сам признал, что не слишком доверяет Путину, и подчеркнул, что без конкретных шагов со стороны России о мире говорить рано.