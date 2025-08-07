Встреча Путина и Трампа: в России назвали вероятную дату саммита лидеров

Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе — ориентировочной датой называют 15 августа. Кроме этого, Кремль рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как возможную площадку для саммита.

Related video

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. В частности, по информации агентства ТАСС, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что именно следующая неделя была определена как ориентир для проведения переговоров.

"Был ориентир — следующая неделя, но стороны только начинают непосредственную подготовку к этой важной встрече. Сколько именно продлится подготовка — сказать трудно. Впрочем, вариант встречи на следующей неделе вполне рассматривался, и мы к нему относимся положительно", — отметил Ушаков.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным именно на следующей неделе.

Кроме того, одним из возможных мест для проведения саммита Кремль считает Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил сам Путин после переговоров с президентом ОАЭ, состоявшихся в Кремле.

"У нас много друзей, которые готовы помочь в организации мероприятия такого масштаба. Один из них — президент ОАЭ. Думаю, мы примем решение, но это вполне подходящее место", — отметил российский лидер, проводя экскурсию для своего гостя по Большому Кремлевскому дворцу.

Встреча президентов РФ и США — что известно

Напомним, что после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Путин предложил провести встречу с Трампом. Тот позвонил европейским лидерам и заявил о возможных переговорах уже на следующей неделе, а впоследствии — и трехстороннюю встречу с Зеленским.

В Белом доме подтвердили заинтересованность Трампа в таких переговорах — "ради завершения жестокой войны". Место встречи еще согласовывают, однако, как уже отмечалось, среди вариантов есть Объединенные Арабские Эмираты.

Также Фокус писал, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии предварительных переговоров российского лидера с Владимиром Зеленским. Более того, президент США сам признал, что не слишком доверяет Путину, и подчеркнул, что без конкретных шагов со стороны России о мире говорить рано.