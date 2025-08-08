Встреча Путина и Трампа: ждать ли прекращения огня, — SkyNews

Президент Российской Федерации Владимир Путина впервые встретится с президентом Соединенных Штатов Америки после начала российско-украинской войны и это может говорить о наличии четких договоренностей. С другой стороны, в итоге есть вероятность "показухи", важной для главы Кремля, и никакого прекращения огня не будет.

Related video

Одним из условий договоренностей со стороны главы Белого дома Дональда Трампа является требование трехсторонней встречи, пояснило медиа SkyNews. Впрочем, есть слишком низкая вероятность, что Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, новые контакты между президентами не признак того, что приостановится война в Украине, говорится в статье.

SkyNews пообщалось со своим корреспондентом в Москве Айвором Беннетом, который, среди прочего, отметил, что встреча руководителей РФ и США — это "не прекращение огня". По его словам, такое поведение Путина, который якобы согласился на какие-то переговоры, могут назвать очередным "затягиванием времени". Кроме того, журналист назвал встречу "дипломатическим динамитом", который, с одной стороны, намекает на договоренности, а с другой — ничего на самом деле не означает.

"С одной стороны, это может сигнализировать о том, что достигнута точка согласия, и для ее закрепления нужна личная встреча. Такой позиции всегда придерживалась Россия. Она постоянно заявляет, что встретится на президентском уровне только при условии договоренности. С другой стороны, там может не быть ничего существенного. Это может быть просто показуха", — говорится в статье на SkyNews.

Отмечается, что Путин, вероятно, пытается "разрядить гнев Трампа", который объявил дедлайн ультиматума на 8 августа. Между тем американский президент достигает собственной цели — показывает, что есть прогресс, добавил Беннет. Вместе с тем привлекают внимание росСМИ, которые писали о "победе Путина" и высмеивали стремление Трампа зарабатывать деньги.

"В конце концов, нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя", — подытожили на SkyNews.

Встреча Путина и Трампа — детали

Отметим, в среду 6 августа в Москве побывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который встретился с Владимиром Путиным. После встречи появились сообщения в западной прессе о возможности личной встречи Трампа и главы Кремля. В медиа написали, что это может состояться 15 августа, а место встречи — Объединенные Арабские Эмираты.

Между тем на польском портале Onet появилась информация о содержании договоренностей, который якобы достигли Трамп и Путин. Согласно источникам медиа, Украина должна согласиться на потерю территорий, РФ получает их во владение на 100 лет, на войне объявляется перемирие, а Москва постепенно избавляется от санкций. Указано, что это условия, которые предложил президент США, который иначе пригрозил РФ новыми ограничениями.

Напоминаем, 7 августа Фокус собрал информацию о встрече Трампа и Путина и собрал мнения экспертов о возможных последствиях.