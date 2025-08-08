Зустріч Путіна і Трампа: чи чекати припинення вогню, — SkyNews

Президент Російської Федерації Володимир Путіна вперше зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки після початку російсько-української війни й це може говорити про наявність чітких домовленостей. З іншого боку, в підсумку є ймовірність "показухи", важливої для очільника Кремля, і ніякого припинення вогню не буде.

Однією з умов домовленостей з боку глави Білого дому Дональда Трампа є вимога тристоронньої зустрічі, пояснило медіа SkyNews. Втім, є надто низька ймовірність, що Путін погодиться на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, нові контакти між президентами не ознака того, що призупиниться війна в Україні, ідеться у статті.

SkyNews поспілкувалось зі своїм кореспондентом у Москві Айвором Беннетом, який, серед іншого, зауважив, що зустріч очільників РФ та США — це "не припинення вогню". З його слів, таку поведінку Путіна, який начебто погодився на якісь перемовини, можуть назвати черговим "затягуванням часу". Крім того, журналіст назвав зустріч "дипломатичним динамітом", який, з одного боку, натякає на домовленості, а з іншого — нічого насправді не означає.

"З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості. З іншого боку, там може не бути нічого суттєвого. Це може бути просто показуха", — ідеться у статті на SkyNews.

Зауважується, що Путін, ймовірно, намагається "розрядити гнів Трампа", який оголосив дедлайн ультиматуму на 8 серпня. Тим часом американський президент досягає власної цілі — показує, що є прогрес, додав Беннет. Разом з тим привертають увагу росЗМІ, які писали про "перемогу Путіна" та висміювали прагнення Трампа заробляти гроші.

"Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію чи відступити від своїх цілей на полі бою", — підсумували на SkyNews.

Зустріч Путіна і Трампа — деталі

Зазначимо, у середу 6 серпня у Москві побував спецпредставник президента США Стів Віткофф, який зустрівся з Володимиром Путіним. Після зустрічі з'явились повідомлення у західній пресі про можливість особистої зустрічі Трампа та очільника Кремля. У медіа написали, що це може відбутись 15 серпня, а місце зустрічі — Об'єднані Арабські Емірати.

Тим часом на польському порталі Onet з'явилась інформація про зміст домовленостей, який начебто досягнули Трамп і Путін. Згідно з джерелами медіа, Україна має погодитись на втрату територій, РФ отримує їх у володіння на 100 років, на війні оголошується перемир'я, а Москва поступово позбувається санкцій. Вказано, що це умови, які запропонував президент США, який інакше пригрозив РФ новими обмеженнями.

Нагадуємо, 7 серпня Фокус зібрав інформацію про зустріч Трампа й Путіна та зібрав думки експертів щодо можливих наслідків.