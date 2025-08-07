Жодного миру, а території переходять Росії: яку пропозицію Путін отримав від США, — ЗМІ

Вашингтон, як стверджують польські журналісти, запропонував Москві угоду щодо припинення війни в Україні, яка передбачає значні поступки Кремлю — від фактичного визнання окупованих територій до скасування санкцій. Угода має бути узгоджена до 8 серпня. В іншому разі США можуть ввести потужні економічні обмеження.

Адміністрація Дональда Трампа через свого спеціального посланця Стівена Віткоффа передала президенту Росії Володимиру Путіну детальну пропозицію щодо припинення бойових дій в Україні. Зустріч, що відбулася днями в Москві, може стати вирішальною у новій мирній ініціативі з боку Вашингтона, повідомляє польське видання Onet.

Припинити війну в Україні: що США запропонували Росії

Згідно з джерелами видання, США за погодженням із європейськими партнерами запропонували:

оголошення перемир’я, а не повноцінного миру;

відкладення питання Криму та окупованих територій на 49 або 99 років, фактично – їх визнання за Росією;

поступове скасування більшості західних санкцій;

можливе відновлення енергетичної співпраці – імпорт російського газу та нафти.

У той же час США не запропонували Росії гарантій щодо нерозширення НАТО і не обіцяли припинити військову підтримку України. Проте, за даними журналістів, ці умови Кремль уже готовий прийняти.

Трамп нібито висунув ультиматум: до 8 серпня Росія має погодитися на умови, інакше США запровадять так звані вторинні санкції — обмеження проти країн, що торгують з РФ. Це може паралізувати російський експорт нафти та газу й остаточно зруйнувати економіку РФ.

Москва, за даними джерел, вважає, що Вашингтон блефує, але у США переконані в протилежному — саме Росія не готова йти до кінця і насправді панічно боїться жорстких санкцій.

Європейські лідери про переговори

Європейські лідери опосередковано підтверджують наявність переговорів. Зокрема, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив про "реальні шанси на припинення війни", а президент Чехії Петр Павел наголосив, що збереження української державності навіть з частковою окупацією – "ціна, яку можна прийняти".

На думку журналістів, остання ескалація ядерної риторики між США та РФ може свідчити не стільки про загрозу, скільки про готовність сторін до компромісу. Угоду можуть подати як вимушений крок на тлі загрози ядерного конфлікту.

Зазначимо, що в Офісі президента наразі не коментували інформацію, яку опублікували журналісти видання Onet.

